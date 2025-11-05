  • Megjelenítés
Vészhelyzet a világűrben: becsapódás érte a kínai űrhajót, bizonytalan a hazatérés időpontja
Vészhelyzet a világűrben: becsapódás érte a kínai űrhajót, bizonytalan a hazatérés időpontja

Elhalasztották a Sencsou–20 emberes űrhajó Földre való visszatérését mikroméretű űrtörmelék gyanúja miatt, írja a Reuters. A késés rávilágít arra, hogy a növekvő mennyiségű űrszemét komoly kockázatot jelent az űrutazásra.

A Kínai Emberes Űrügynökség (CMSA) szerdán közölte, hogy elhalasztották a Sencsou–20 visszatérését,

mert a járművet feltehetően mikroméretű űrtörmelék érte.

 Ez szokatlan helyzet, és megzavarhatja a Tienkung űrállomás működését. A CMSA szerint a becsapódás elemzése és a kockázatértékelés folyamatban van. Új menetrendet nem adtak meg; az űrhajó eredetileg szerdán, Észak-Kínában szállt volna le.

A késés rávilágít arra, hogy a növekvő mennyiségű űrszemét komoly kockázatot jelent az űrutazásra. Az űrszemét — a rakéták elhasznált fokozatai és az űreszközökről leváló darabok — több száz kilométerrel a Föld felett kering, és ütközésveszélyt jelent az országok aktív űreszközeire.

Oroszország és Törökország a tárgyalóasztalhoz ült, hogy megkössék a következő nagy gázalkut

Jelentősen változik az időjárás: ennek súlyos hatásai lesznek Magyarországon, szennyező porra készülhetünk

Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

A Sencsou-programban háromfős kínai legénységek utaznak a Tienkungra és onnan vissza, jellemzően féléves küldetéseken. Feladataik közé tartozik többek között az űrállomáson keletkező, törmelékbecsapódás okozta sérülések javítása is.

Idén áprilisban a Sencsou–19 visszatérése az időjárás miatt egy napot csúszott, de most fordul elő először, hogy űrszemét miatt halasztanak visszatérést. A CMSA nem közölte, hogy a Sencsou–20-at még repülés közben vagy már a Tienkungon érte-e a törmelék. A Sencsou–21 múlt héten érkezett, és jelenleg is az űrállomáshoz dokkolva tartózkodik; a két legénység többnapos átadás-átvételen van. A közlemény nem említette sem a Tienkungot, sem a Sencsou–21-et.

Az érvényes protokollok szerint, ha a Sencsou–20 sérülései nem javíthatók a Tienkungon, akkor a Sencsou–21 hozza vissza a korábbi legénységet a Földre. Ha mindkét űreszköz javíthatatlanul megsérült, tartalék Sencsou indulna a Csiucsüan Műholdindító Központból, Északnyugat-Kínából. Itt egy tartalék Hosszú Menetelés–2F hordozórakéta és egy Sencsou űrhajó folyamatos készenlétben áll pályán történő vészhelyzet esetére.

Noha a halasztás rövid is lehet, volt már példa arra, hogy űrhajósok a vártnál jóval tovább maradtak az űrben. Tavaly a Boeing Starliner műszaki problémái miatt két NASA-űrhajós kilenc hónapig a Nemzetközi Űrállomáson tartózkodott, amíg egy másik jármű haza nem hozta őket.

Az űrszemét gyors elszaporodása az utóbbi években egyre hangosabb együttműködési felhívásokat vált ki az űrforgalom kezelésére. Egy tavalyi fórumon Hszi Csin-ping kínai elnök a kínai–arab együttműködés keretében

"űrszemét-megfigyelő központ" létrehozását sürgette.

Egy ENSZ-testület ugyancsak tavaly sürgős intézkedéseket kért, közös adatbázist és nemzetközi keretrendszert javasolva a pályán keringő objektumok nyomon követésére és kezelésére.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

