Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára
Megjött a döntés: így alakul holnap a benzin ára

Holnap sem várható változás az üzemanyagok árában - írja a holtankoljak.

Továbbra sem változnak a nagykereskedelmi árak a benzin és a gázolaj tekintetében sem.

2025.11.05-én a következő átlagárakkal találkozhatunk: 

  • 95-ös benzin: 578 Ft/liter
  • Gázolaj: 584 Ft/liter 
