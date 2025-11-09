Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka

A márka több mint harminc év után végleg kivonul a fizikai kiskereskedelemből, ám online tovább működik, reagálva a vásárlói szokások átalakulására és a digitális értékesítés előretörésére.
A Nyugati tér 7. alatt működő boltban jelenleg végkiárusítás zajlik, amely egy korszak végét is jelenti. A tulajdonosok megerősítették:
nem csődről van szó, a cég továbbra is működik, de a Griff a jövőben kizárólag webáruházán keresztül lesz elérhető.
A vállalat közlése szerint a döntés egy hosszabb távú átalakulási folyamat része, amellyel a cég alkalmazkodik az online vásárlás térnyeréséhez. A Griff Collection tehát nem tűnik el a piacról, hanem digitálisan folytatja működését – erről az alapító-tulajdonosok egyik lánya számolt be a közösségi médiában közzétett videóban.
A Griff a magyar divatkereskedelem egyik patinás márkája: a vállalkozás 1986-ban indult Griff Gentlemen’s néven, egy Visegrádi utcai garázsban működő farmerboltként. A kilencvenes években gyorsan növekedett, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a hazai ruházati piacnak. A márka sporttörténeti szerepet is vállalt: 1992-ben Barcelonában és 1996-ban Atlantában a magyar olimpiai csapat hivatalos formaruháját is a Griff biztosította.
A 2007-es megújulás után Griff Collection néven folytatták, modern arculattal és nemzetközi márkák bevonásával.
A cég egykor országos szinten 25 boltot üzemeltetett, ezek nagy részét azonban a Covid-válság idején zárták be. Azóta fokozatosan visszavonultak a fizikai kiskereskedelemből, most pedig utolsó üzletüket is bezárják.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
