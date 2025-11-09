  • Megjelenítés
Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka
Gazdaság

Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka

Portfolio
A magyar divatpiac egyik legismertebb és legrégebbi szereplője, a Griff bezárja utolsó budapesti üzletét – szúrta ki a Pénzcentrum.   

A márka több mint harminc év után végleg kivonul a fizikai kiskereskedelemből, ám online tovább működik, reagálva a vásárlói szokások átalakulására és a digitális értékesítés előretörésére.

A Nyugati tér 7. alatt működő boltban jelenleg végkiárusítás zajlik, amely egy korszak végét is jelenti. A tulajdonosok megerősítették:

nem csődről van szó, a cég továbbra is működik, de a Griff a jövőben kizárólag webáruházán keresztül lesz elérhető.

A vállalat közlése szerint a döntés egy hosszabb távú átalakulási folyamat része, amellyel a cég alkalmazkodik az online vásárlás térnyeréséhez. A Griff Collection tehát nem tűnik el a piacról, hanem digitálisan folytatja működését – erről az alapító-tulajdonosok egyik lánya számolt be a közösségi médiában közzétett videóban.

Még több Gazdaság

Kongatja a vészharangot a pénzügyminiszter: a kormányzati leállás a gazdaságot is térdre kényszerítheti

A kötvényesek benézték azt, amit a részvényesek nem

Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás

A Griff a magyar divatkereskedelem egyik patinás márkája: a vállalkozás 1986-ban indult Griff Gentlemen’s néven, egy Visegrádi utcai garázsban működő farmerboltként. A kilencvenes években gyorsan növekedett, és évtizedeken át meghatározó szereplője volt a hazai ruházati piacnak. A márka sporttörténeti szerepet is vállalt: 1992-ben Barcelonában és 1996-ban Atlantában a magyar olimpiai csapat hivatalos formaruháját is a Griff biztosította.

A 2007-es megújulás után Griff Collection néven folytatták, modern arculattal és nemzetközi márkák bevonásával.

A cég egykor országos szinten 25 boltot üzemeltetett, ezek nagy részét azonban a Covid-válság idején zárták be. Azóta fokozatosan visszavonultak a fizikai kiskereskedelemből, most pedig utolsó üzletüket is bezárják.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megszólalt Brüsszel a Trump–Orbán-találkozón bejelentett orosz energiaimport-mentességről
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility