  • Megjelenítés
Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás
Gazdaság

Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás

Portfolio
Robert Kiyosaki, a Gazdag papa, szegény papa című bestseller szerzője ismét radikális jóslattal állt elő: szerinte óriási pénzügyi összeomlás közeleg, de ő ennek ellenére sem menekül, hanem tovább vásárol.

Robert Kiyosaki gyakran részletesen kifejti az X bejegyzéseiben, hogy szerinte miért van a küszöbön a legújabb összeomlás. Most pedig megosztotta legfrissebb célárait is.

Szerinte:

  • az arany célára 27 000 dollár,
  • a bitcoiné 250 000 dollár,
  • az ezüsté 100 dollár,
  • míg az ethereumé 60 dollár lehet 2026-ban.

Kiyosaki szerint az általa leírt célárfolyamok nem spekulációk,

hanem a pénz természetének megértésén alapulnak.

Még több Gazdaság

Kész, vége: utolsó üzletét is bezárja az ikonikus magyar ruhamárka

Kongatja a vészharangot a pénzügyminiszter: a kormányzati leállás a gazdaságot is térdre kényszerítheti

A kötvényesek benézték azt, amit a részvényesek nem

A neves pénzember ezt követően Gresham és Metcalfe törvényeire hivatkozott: előbbi kimondja, hogy a „rossz pénz kiszorítja a jót”, utóbbi pedig a hálózatok értéknövekedését írja le - utalva ezzel a blokklánc-technológiák exponenciális növekedésére.

Kiyosaki azt állítja, az amerikai jegybank (Fed) és a kincstár folyamatos pénznyomtatása hosszú távon elértékteleníti a dollárt, miközben az ország soha nem látott mértékben eladósodott.

Úgy véli, hogy a legtöbben hibáznak, amikor a pánikban eladják eszközeiket: 

A megtakarítók vesztésre vannak ítélve. Én inkább akkor veszek, amikor mindenki más elad.”

- írta.  

Kiyosaki hosszú évek óta hangoztatja, hogy az arany, az ezüst és a kriptovaluták jelentik az egyetlen menekülőutat a „hamis pénzzel” elárasztott globális pénzügyi rendszerben.

A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru,

aki már 2011 óta várja a nagy összeomlást.

Kapcsolódó cikkünk

Megszólalt a neves pénzember: jön a nagy összeomlás

Megjött a figyelmeztetés: küszöbön a világtörténelem legnagyobb összeomlása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Dubaj, Bali vagy Budapest: hol éri meg most jobban lakást venni?
Megszólalt Brüsszel a Trump–Orbán-találkozón bejelentett orosz energiaimport-mentességről
Trump-Orbán csúcs: az orosz olajról kérdezték a két vezetőt
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility