Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás

Robert Kiyosaki, a Gazdag papa, szegény papa című bestseller szerzője ismét radikális jóslattal állt elő: szerinte óriási pénzügyi összeomlás közeleg, de ő ennek ellenére sem menekül, hanem tovább vásárol.

Robert Kiyosaki gyakran részletesen kifejti az X bejegyzéseiben, hogy szerinte miért van a küszöbön a legújabb összeomlás. Most pedig megosztotta legfrissebb célárait is.

Szerinte:

az arany célára 27 000 dollár,

a bitcoiné 250 000 dollár,

az ezüsté 100 dollár,

míg az ethereumé 60 dollár lehet 2026-ban.

Kiyosaki szerint az általa leírt célárfolyamok nem spekulációk,

hanem a pénz természetének megértésén alapulnak.

CRASH COMING: Why I am buying not selling.My target price for Gold is $27k. I got this price from friend Jim Rickards….and I own two goldmines.I began buying gold in 1971….the year Nixon took gold from the US Dollar.Nixon violated Greshams Law, which states “When fake… — Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 9, 2025

A neves pénzember ezt követően Gresham és Metcalfe törvényeire hivatkozott: előbbi kimondja, hogy a „rossz pénz kiszorítja a jót”, utóbbi pedig a hálózatok értéknövekedését írja le - utalva ezzel a blokklánc-technológiák exponenciális növekedésére.

Kiyosaki azt állítja, az amerikai jegybank (Fed) és a kincstár folyamatos pénznyomtatása hosszú távon elértékteleníti a dollárt, miközben az ország soha nem látott mértékben eladósodott.

Úgy véli, hogy a legtöbben hibáznak, amikor a pánikban eladják eszközeiket:

A megtakarítók vesztésre vannak ítélve. Én inkább akkor veszek, amikor mindenki más elad.”

- írta.

Kiyosaki hosszú évek óta hangoztatja, hogy az arany, az ezüst és a kriptovaluták jelentik az egyetlen menekülőutat a „hamis pénzzel” elárasztott globális pénzügyi rendszerben.

A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru,

aki már 2011 óta várja a nagy összeomlást.

