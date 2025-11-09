Megjött a figyelmeztetés: jön a hatalmas összomlás

Robert Kiyosaki gyakran részletesen kifejti az X bejegyzéseiben, hogy szerinte miért van a küszöbön a legújabb összeomlás. Most pedig megosztotta legfrissebb célárait is.
Szerinte:
- az arany célára 27 000 dollár,
- a bitcoiné 250 000 dollár,
- az ezüsté 100 dollár,
- míg az ethereumé 60 dollár lehet 2026-ban.
Kiyosaki szerint az általa leírt célárfolyamok nem spekulációk,
hanem a pénz természetének megértésén alapulnak.
CRASH COMING: Why I am buying not selling.My target price for Gold is $27k. I got this price from friend Jim Rickards….and I own two goldmines.I began buying gold in 1971….the year Nixon took gold from the US Dollar.Nixon violated Greshams Law, which states “When fake…— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) November 9, 2025
A neves pénzember ezt követően Gresham és Metcalfe törvényeire hivatkozott: előbbi kimondja, hogy a „rossz pénz kiszorítja a jót”, utóbbi pedig a hálózatok értéknövekedését írja le - utalva ezzel a blokklánc-technológiák exponenciális növekedésére.
Kiyosaki azt állítja, az amerikai jegybank (Fed) és a kincstár folyamatos pénznyomtatása hosszú távon elértékteleníti a dollárt, miközben az ország soha nem látott mértékben eladósodott.
Úgy véli, hogy a legtöbben hibáznak, amikor a pánikban eladják eszközeiket:
A megtakarítók vesztésre vannak ítélve. Én inkább akkor veszek, amikor mindenki más elad.”
- írta.
Kiyosaki hosszú évek óta hangoztatja, hogy az arany, az ezüst és a kriptovaluták jelentik az egyetlen menekülőutat a „hamis pénzzel” elárasztott globális pénzügyi rendszerben.
A nagy megmondásaitól hírhedt Kiyosaki véleményformálását persze érdemes egy jó nagy adag fenntartással kezelni, ugyanis viszonylag gyakran vízionál világégést, vagy közöl rendkívül elrugaszkodott célárakat a guru,
aki már 2011 óta várja a nagy összeomlást.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
