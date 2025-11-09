Egyértelmű üzenetet küldött Moszkva az atomcsendről

Oroszország nem szándékozik megszegni a nukleáris kísérletek általános betiltására vonatkozó (átfogó atomcsend-) egyezményben foglalt kötelezettségvállalásait - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára a Rosszija 1 televízió Moszkva. Kreml. Putyin című műsorában.

(Vlagyimir) Putyin (orosz elnök) többször is kijelentette, hogy Oroszország elkötelezett a nukleáris kísérletek betiltására vonatkozó kötelezettségvállalásai mellett, és nem szándékozunk megszegni őket"

- mondta.

Hangsúlyozta, hogy Putyin az orosz biztonsági tanács szerdai ülésén nem adott utasítást a nukleáris kísérletek előkészítésének megkezdésére, mert először meg kell érteni, hogy Oroszországnak szüksége van-e erre. A Kreml szóvivője szerint egy ilyen ügyben megalapozott és átgondolt döntést kell hozni. Ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy

Oroszország kénytelen lesz hasonlóképpen cselekedni, ha az Egyesült Államok vagy bármely más ország ilyen kísérleteket hajtana végre.

Andrej Belouszov orosz védelmi miniszter szerdán célszerűnek nevezte a nukleáris kísérletek újraindításának előkészítését Novaja Zemlja kísérleti telephelyen. Putyin erre reagálva utasítást adott további információk gyűjtésére ebben a témában, ezek elemzésére és egyeztetett javaslatok benyújtására az a lehetséges előkészületek megkezdéséről.

Peszkov alapvetően helytelennek nevezte, ha valaki a Burevesztnyik nukláris meghajtású manőverező robotrepülőgép és a Poszejdon nukleáris meghajtású, személyzet nélküli víz alatti jármű tesztelését atomfegyver-kísérletnek minősíti. Kijelentette, hogy Moszkva ezzel kapcsolatban magyarázatot vár Washingtonból.

Szállítóeszközről, és nem nukleáris robbanásról van szó. Ez egy nukleáris hajtómű vagy meghajtó, ezért ez teljesen más téma"

- mondta Dmitrij Peszkov.

A nukleáris fegyverek kísérleteinek átfogó tilalmáról szóló szerződés (CTBT) 1996-ban lépett hatályba. 187 állam csatlakozott hozzá, de csak 178 ratifikálta, köztük Oroszország is. Ezt at Egyesült Államok, Kína és Izrael nem tette meg. Oroszország 2023-ban visszavonta a CTBT ratifikálását. A moszkvai külügyminisztérium indoklása szerint a döntés az Egyesült Államok álláspontjával áll összefüggésben: Washington már három évtizede nem tesz erőfeszítéseket a szerződés ratifikálására. Moszkva jelezte: kész visszatérni erre a kérdésre, amint Washington is hajlandó erre.

