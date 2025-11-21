Leó pápa megszólalt a mesterséges intelligenciával kapcsolatban

Leó pápa egy élő online beszélgetésben arra kérte az amerikai fiatalokat, hogy ne az MI-vel írassák meg a házi feladataikat, hanem felelősen, a személyes fejlődésüket szolgálva használják a technológiát.

A Vatikánból közvetített kérdezz–felelekben mintegy 15 ezer amerikai fiatallal beszélgetett Leó pápa az indianapolisi országos katolikus ifjúsági konferencián pénteken. Hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia korunk egyik meghatározó jelensége lesz, de felelősen kell élni vele:

a cél az, hogy a személyes fejlődést szolgálja, ne pedig helyettünk végezze el a feladatokat.

Az első amerikai pápa körülbelül 40 percen át válaszolt a kérdésekre; hat hónapos pápasága alatt ez volt az első ilyen esemény. A fiatalok a katolikus hitről érdeklődtek, a pápa pedig többek között iskolai barátkozási tanácsokat is megosztott.

A közéletről is szó esett. Leó pápa, aki az utóbbi időben egyre élesebben bírálja Donald Trump amerikai elnök bevándorlásellenes politikáját, úgy fogalmazott: Jézus azt akarja, hogy a keresztények "hidakat építő" emberek legyenek, ne pedig "falakat". Felidézte a néhai Ferenc pápa egyik legerősebb, Trumpnak címzett bírálatát is, és arra figyelmeztetett, hogy a hitről és az Egyházról ne politikai kategóriák mentén beszéljünk. "Az Egyház nem tartozik egyetlen párthoz sem; feladata, hogy formálja a lelkiismeretet, hogy bölcsen és szeretettel tudjatok gondolkodni és cselekedni" – mondta.

