Minden cég szeretné az AI-t használni, csak azt nem tudja, hogy mire

A Hold Alapkezelő, a közép- és kelet-európai régió egyik legnagyobb független vagyonkezelője azzal a kritikus kihívással szembesült, hogy a műszaki dokumentációt naprakészen kell tartani a folyamatosan fejlődő kódbázisukkal. A vállalat a Hewlett Packard Enterprise (HPE) és a 4iG IT által kínált „AI elvitelre” platform keretében a Kodesage megoldást választotta, hogy felgyorsítsa a PowerBuilder-alapú, régebbi alaprendszerének modernizálását, valamint hogy egyszerűsítse a fejlesztési dokumentációt és csökkentse a fejlesztési költségeit.
A HPE AI elvitelre platformja olyan megoldásokat kínál, amelyek viszonylag izoláltak, nem igényelnek túl nagy integrációt egyéb vállalati rendszerekkel, és gyors eredményt lehet velük elérni.
"Az egész AI elvitelre abból indul ki, hogy egy átlagos KKV vagy Magyarországon még néhány nagyvállalat is nagyon szeretne mesterséges intelligenciát használni, de nem tudja pontosan, hogy mire. Az MIT tanulmánya szerint a szegmensben a megvalósított projektek 95%-a végül nem kerül ténylegesen éles használatra. Mi olyan használati eseteket mutatunk, amik máshol már működtek, és tulajdonképpen egy kész vagy kevés további munkát igénylő megoldást kaphatnak az ügyfelek" – mondta a Portfolio-nak Frisch Tamás, a HPE Data Services Üzletágvezetője.
Ezért választott a Hold Kodesage megoldást
A Kodesage megoldás, amelyet a Hold Alapkezelő választott, lehetővé teszi a legacy (örökölt) rendszerek feltérképezését és értelmezését. Ez különösen hasznos olyan esetekben, amikor régi programozási nyelvben írt rendszerekről van szó, amelyekhez már nincs megfelelő szakértelem a cégnél. A megoldás segít az alkalmazásüzemeltetőknek a hibakeresésben, és támogatja az új munkatársak betanítását is.
Az adatbiztonság kiemelt szempont volt a Hold számára.
A HPE és a 4iG ITáltal kínált megoldás esetében az adatok kizárólag a vállalat rendszerein belül maradnak, semmi nem kerül ki a gépteremből. "Nincs a rendszernek olyan komponense, ami interneten keresztül lenne csak elérhető" – hangsúlyozta a HPE vezetője.
A 4iG IT, mint a HPE hivatalos partnere, a rendszer méretezésétől és tervezésétől kezdve a telepítésen és üzemeltetésen át biztosította a szükséges szakértelmet. A vállalat értéknövelt szolgáltatásai az IT-rendszerek teljes életciklusát lefedik – a tervezéstől a megvalósításon és a 0–24 órás L3 szintű támogatáson át egészen a garanciális szervizelésig.
A Hold Alapkezelő számára a Kodesage bevezetése több területen is mérhető előnyöket eredményezett.
Megszűnt a költséges fejlesztői környezetek szükségessége, amelyekre korábban csak az örökölt rendszerek értelmezéséhez és magyarázatához volt szükség.
Jelentős mennyiségű mérnöki időt takarítottak meg a PowerBuilder dokumentációs hiányosságok kézi pótlásának kiváltásával. A megoldás mind a modern stackek, mind a régebbi, kevésbé dokumentált PowerBuilder-alkalmazások esetében értéket nyújtott.
"Kellemesen meglepett minket, hogy a Kodesage megoldása ugyanolyan hatékonyan működött a régebbi PowerBuilder alkalmazásainkkal is. Ez a rugalmasság kulcsfontosságú számunkra" – mondta a Portfolio-nak Sándor Gábor, a Hold Alapkezelő informatikai igazgatója.
Megbízhatóbb és kiszámíthatóbb a nem nyilvános AI alkalmazása
A dedikált AI szolgáltatások előnyei közé tartozik, hogy az adatbiztonság mellett a teljes kontextussal tud dolgozni: míg a nyilvános AI megoldásoknál (mint a ChatGPT vagy a Copilot) adatbiztonsági okokból nem lehet egy teljes kódbázist feltölteni, a Kodesage esetében integrálva van a teljes kódbázis, illetve más források is, mint például a ticketing rendszerek archívumai. Ez növeli a kontextust az AI számára, ami jobb válaszokat és pontosabb dokumentációt eredményez.
További előny a kiszámítható költségstruktúra.
Míg a nyilvános AI megoldások gyakran token vagy kredit alapú árazással működnek, ami váratlan költségekhez vezethet, a Kodesage esetében szoftverprojekt alapján történik az árazás, így nincsenek rejtett költségek vagy váratlan korlátozások.
A Hold Alapkezelő jövőbeli tervei között szerepel a tesztek automatizálása, különösen a regressziós tesztek területén, ami tovább javítaná a CI/CD (integráció és telepítés) folyamatot. Emellett szeretnék elérni, hogy a nem programozó kollégák, például a termékmenedzserek és üzleti elemzők is használhassák a rendszert, csökkentve ezzel a fejlesztőkre nehezedő információs terhelést. A vállalat egy házon belüli, mesterséges intelligenciával támogatott chatbot fejlesztését is tervezi, amely a belső dokumentációra támaszkodva nyújtana támogatást mind a munkatársaknak, mind az ügyfeleknek.
A cikk megjelenését a 4iG Informatikai Zrt. támogatta.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
