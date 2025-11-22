  • Megjelenítés
Határozottan nem tetszik az uniós vezetőknek az amerikai béketerv
Globál

Portfolio
Ukrajna határait nem szabad erőszakkal megváltoztatni - szögezték le az európai vezetők a szombati, Ukrajnáról szóló nyilatkozatukban, amelyről a Reuters tudósított. Ez a nyilatkozat élesen szemben áll az amerikai béketervvel, amely területi engedményeket követelne meg Ukrajnától Oroszország javára.

Az uniós vezetők üdvözlik az Egyesült Államok Ukrajnában a béke megteremtésére irányuló folyamatos erőfeszítéseit, ugyanakkor az EU-t és a NATO-t érintő elemekhez az ő beleegyezésük is szükséges - közölték.

A nyilatkozat határozottan kijelenti:

"világosan állítjuk, hogy Ukrajna határait erőszakkal nem szabad megváltoztatni."

Aggodalommal tölt el minket Ukrajna fegyveres erőire javasolt korlátozások kérdése is - folytatják az uniós vezetők.

"A következő napokban továbbra is szorosan fogunk koordinálni Ukrajnával és az Egyesült Államokkal. Úgy véljük, az Egyesült Államok 28 pontból álló tervtervezete egy alap, amely további munkát igényel" - húzza alá a nyilatkozat.

Az uniós országok köréből kilóg Orbán Viktor álláspontja, aki teljes egészében támogatja az amerikai koncepciót, és Ursula von der Leyen részére címzett levelében azért küzd, hogy Európa is álljon ki a béketerv mellett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

