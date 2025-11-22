Orbán Viktor teljes mellszélességgel támogatja az amerikai béketervet

Orbán Viktor, aki régóta bírálja az Ukrajnának nyújtott támogatásokat, a washingtoni diplomáciai kezdeményezést esélynek látja arra, hogy késleltesse a Kijevnek szánt, több milliárd eurós források folyósítását.
A Politico által megszerzett, szombati keltezésű levelében
Orbán Ursula von der Leyent, az Európai Bizottság elnökét arra kérte, hogy az EU sorakozzon fel az Egyesült Államok 28 pontos javaslata mögé.
A terv szerint
- Ukrajna bizonyos területekről lemondana,
- a fegyveres erőit felére csökkentené,
- miközben Washington 50 százalékos részesedést kapna az újjáépítésből származó nyereségből.
Az üzenet épp akkor érkezett, amikor az uniós vezetők válságtanácskozásokat tartanak a javaslatok kezeléséről. A tervezetet a Fehér Ház megbízottja, Steve Witkoff dolgozta ki az európai szövetségesek bevonása nélkül, és a kritikusok szerint széles körű engedményeket tenne Moszkvának.
Az európaiaknak azonnal és feltétel nélkül támogatniuk kell az Egyesült Államok békekezdeményezését
– írta Orbán, hozzátéve: "Az amerikai elnök támogatása mellett késlekedés nélkül önálló és közvetlen tárgyalásokat kell indítanunk Oroszországgal."
"Magyarországon kívül a többi 26 uniós tagállam többször, egyértelműen kinyilvánította Ukrajna melletti elkötelezettségét" – mondta egy, a levélre reagáló, névtelenséget kérő uniós tisztviselő. "Intenzív egyeztetés zajlik az európai vezetők között, és nem uniós partnerekkel is, hogy a legutóbbi fejlemények fényében fennmaradjon ez a támogatás."
Orbán levelében azt is leszögezte, hogy
Magyarország "nem támogatja, hogy az Európai Unió bármilyen formában további pénzügyi segítséget nyújtson Ukrajnának",
és "nem járul hozzá ahhoz sem, hogy ilyen döntés az EU nevében és keretében szülessen".
Közben Brüsszelben arról egyeztetnek, miként lehetne a befagyasztott orosz vagyon felhasználásával 140 milliárd eurós kárpótlási hitelt biztosítani Ukrajnának. A tervek szerint a vezetők december 18-án, brüsszeli találkozójukon hagyhatják jóvá a javaslatot.
"Ukrajna számára létfontosságú a gyors megállapodás a kárpótlási hitelről" – mondta a Politico-nak Vsevolod Chentsov, Ukrajna EU-nagykövete. "Ez kiszámítható finanszírozást biztosít a befagyasztott orosz állami vagyon készpénzállományából, 2026 elejétől stabilitást teremt, és mindezt további költség nélkül az uniós adófizetők számára."
A Politico felidézi: Budapest következetesen igyekezett akadályozni a Kijev védelméhez szükséges katonai és pénzügyi támogatásokat, miközben erősítette kapcsolatait a Kremllel, és ellenezte azokat a szankciókat, amelyek Vlagyimir Putyin háborús forrásait hivatottak apasztani. Korábban Magyarországot váratlanul érte Donald Trump amerikai elnök Moszkvával kapcsolatos változó retorikája, és végül mentességet kellett kialkudnia az orosz olajra vonatkozó új amerikai korlátozások alól.
Ursula von der Leyen és a vezető gazdaságok irányítói szombaton Johannesburgban vesznek részt a G20-csúcson, ahol – egy másik uniós tisztviselő szerint – a tárgyalások szélén rendkívül intenzív diplomáciai egyeztetések zajlanak az Ukrajnára vonatkozó béketervről. Hétfőn a 27 uniós tagállam állam- és kormányfői az EU–Afrikai Unió angolai csúcstalálkozójának margóján is megvitatják a Fehér Ház javaslatait.
Az EU fődiplomatája, Kaja Kallas a héten élesen bírálta az amerikai terveket, figyelmeztetve:
a nyomásnak az agresszoron kell lennie, nem az áldozaton. Az agresszió jutalmazása csak még több agressziót hív elő.
Trump rövid határidőt adott Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a terv elfogadására. "Tetszenie kell neki, és ha nem tetszik, akkor, tudják, folytassák csak a harcot, gondolom" – mondta az elnök pénteken.
Zelenszkij, akinek országa a 2022 februárjában kezdődött orosz invázió után újabb telet készül átvészelni, úgy fogalmazott: Kijev "történetének egyik legnehezebb pillanatával" néz szembe, és választania kellhet "a méltóság elvesztése és egy kulcsfontosságú partner elvesztésének kockázata" között.
