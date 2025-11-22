Megszólalt Szijjártó Péter a paksi bővítésről

Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök megállapodásának köszönhetően felgyorsul a paksi bővítés, az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton a Facebookon.

A tárcavezető bejegyzésében kiemelte, hogy Orbán Viktor és Donald Trump washingtoni találkozójának nagy tétje volt: Magyarország energiabiztonsága és a rezsicsökkentés megvédése.

A Trump és Orbán által kötött megállapodás része volt az olaj- és gázszankciók alóli mentesség mellett az új paksi atomerőmű építésének szankciók alóli mentessége is - folytatta Szijjártó.

"Felgyorsíthatjuk az új paksi blokkok építését és ezzel garantáljuk Magyarország hosszú távú energiabiztonságát" - tette hozzá.

"Az első beton öntéséhez szükséges előkészítő munkák menetrend szerint folyamatban vannak, február első hetében pedig már az első beton is lekerül a földbe" - tudatta.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Vasvári Tamás