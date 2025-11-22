Újabb részletek derültek ki az amerikai béketerv születéséről

Október végén Miamiban találkozott a Trump-kormány két képviselője a szankciók alatt álló Kirill Dmitrijevvel; az egyeztetés egy 28 pontos ukrajnai béketervet eredményezett, amely komoly vitákat és aggodalmat váltott ki Washingtonban és Európában.

Amerikai tisztviselők és törvényhozók növekvő aggodalommal figyelik a múlt havi egyeztetést, amelyen a Trump-kormány küldöttei Kirill Dmitrijev orosz megbízottal — aki ellen amerikai szankciók vannak érvényben — dolgoztak ki egy tervet az ukrajnai háború lezárására, több, az ügyet ismerő forrás szerint.

A találkozót október végén tartották Miamiban.

Részt vett rajta Steve Witkoff különmegbízott, Donald Trump veje, Jared Kushner, valamint Dmitrijev, az Orosz Közvetlen Befektetési Alap (RDIF) vezetője.

Dmitrijev, Vlagyimir Putyin közeli szövetségese, az idén több alkalommal is egyeztetett Witkoffal a háborúról. Egy magas rangú amerikai tisztviselő a Reutersnek azt mondta, az adminisztráció külön engedélyt adott beutazására. Dmitrijevet és az alapot 2022-ben tette feketelistára Washington Oroszország teljes körű invázióját követően; a szankciók gyakorlatilag megtiltják amerikai állampolgároknak és cégeknek az üzletkötést velük.

Két forrás szerint ez a megbeszélés egy 28 pontos béketervet eredményezett. A dokumentumot a héten az Axios hozta nyilvánosságra, ami több ponton felkészületlenül érte az adminisztrációt, és zavart keltett washingtoni és európai nagykövetségeken. A tervet az ukrán fél és szövetségesei is bírálták, mert szerintük erősen az orosz érdekek felé lejt.

Volodimir Zelenszkij elnök pénteken közölte, nem árulja el Ukrajna érdekeit.

A dokumentum jelentős engedményeket kér Ukrajnától, és ellentmondani látszik annak a keményebb vonalnak, amelyet a Trump-kormány mostanában Moszkvával szemben képvisel, beleértve az energiaszektorra kivetett szankciókat. Nem világos, hogy Dmitrijev orosz igényekkel érkezett-e Miamiba, és ezek bekerültek-e a tervezetbe.

Két forrás szerint Rusztem Umerov, Ukrajna Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanácsának titkára is Miamiban tartózkodott a hét elején, hogy Witkoffal megvitassa a tervet. Egy, az ügyet ismerő forrás úgy tudja, Witkoff ekkor ismertette Umerovval a javaslatot.

Az Egyesült Államok szerdán a török kormányon keresztül juttatta el azt Ukrajnának, majd csütörtökön közvetlenül is bemutatta Kijevben.

Umerov saját szerepét technikainak nevezte, és tagadta, hogy érdemi egyeztetést folytatott volna amerikai tisztviselőkkel. Dmitrijev és az ukrán nagykövetség Washingtonban nem reagált a megkeresésekre.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője közölte: bármely béketervnek biztonsági garanciákat és elrettentést kell nyújtania Ukrajnának, Európának és Oroszországnak egyaránt, és gazdasági ösztönzőket kell tartalmaznia mind Ukrajna, mind Oroszország számára. Azt mondta, a terv a helyzet realitásait tükrözi, és a mindenki nyer megoldást keresi. Trump pénteken jelezte, arra számít, hogy Zelenszkij Hálaadásig aláírja a dokumentumot. A Reuters korábban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok figyelmeztette Ukrajnát: csökkentheti a katonai támogatást, ha nem kerül sor az aláírásra.

Több magas rangú külügyi és Nemzetbiztonsági Tanács-beli tisztviselő nem kapott tájékoztatást a tervről, mondták a források. Az Ukrajnáért felelős különmegbízott, Keith Kellogg — aki az ukrán féllel dolgozott a háború lezárásán, és januárban távozni készül — szintén kimaradt a Witkoff és Dmitrijev által vezetett egyeztetésekből. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint Marco Rubio külügyminisztert beavatták a 28 pontos tervbe, de nem tisztázott, mikor. Tommy Pigott, a külügyminisztérium első számú helyettes szóvivője közleményben azt állította:

Rubio a kezdetektől szorosan részt vett a béketerv kidolgozásának teljes folyamatában, és mindkét féllel többször egyeztetett a tartós béke érdekében.

Ezt a jellemzést amerikai tisztviselők és más, a Reutersnek nyilatkozó szereplők vitatták. Egy másik amerikai tisztviselő úgy fogalmazott: "Nem volt koordináció, a külügyön senki nem látta ezt, Rubio sem", hozzátéve, hogy a terv olyan elemeket tartalmaz, amelyeket a külügyminiszter korábban már elutasított.

Az ügy az adminisztráción belül és a Capitoliumon is aggodalmat keltett, hogy Witkoff és Kushner megkerülte a hivatalos egyeztetési folyamatot, és a Dmitrijevvel folytatott tárgyalások olyan tervhez vezettek, amely az orosz érdekeket részesíti előnyben. A csomag visszaköszönő orosz követeléseket tartalmaz: Ukrajna mondjon le az ország keleti részén még ellenőrzése alatt álló egyes területekről, ismerje el a Krím Oroszországhoz tartozását, és vállalja, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz. Roger Wicker, Mississippi állam republikánus szenátora, a szenátus fegyveres erők bizottságának elnöke így nyilatkozott: "Ennek az úgynevezett 'béketervnek' komoly problémái vannak, és erősen kétlem, hogy békéhez vezet. Ukrajnát nem szabad arra kényszeríteni, hogy feladja területeit a világ egyik legkirívóbb háborús bűnösével, Vlagyimir Putyinnal szemben."

A Dmitrijevvel folytatott egyeztetések az amerikai hírszerző közösségen belül is aggodalmat váltottak ki, mondta egy, az ügyet ismerő amerikai tisztviselő.

Dmitrijev az RDIF élén a szankciók mellett is kapcsolatokat épített nyugati kormányokkal és vállalatokkal.

A CIA nem kommentálta a hírszerzésen belüli aggályokat.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images