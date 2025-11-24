Láncfűrésszel indult, csendben ért véget: hónapokkal a mandátuma lejárta előtt megszűnt a DOGE

A hivatal felszámolásával véget ért a hangos bejelentésekkel kísért kezdeményezés.
A program Trump kormányzatának bürokráciacsökkentési ígéretét szimbolizálta, ám bírálói szerint alig hozott kézzelfogható megtakarítást.
Ilyen már nincs
– mondta a Reutersnek a hónap elején Scott Kupor, az Office of Personnel Management (OPM) igazgatója, hozzátéve, hogy a DOGE többé nem "centralizált entitás". Kupor és a Reuters által megtekintett dokumentumok szerint az OPM átvette a DOGE számos feladatát.
A januárban felállított hivatal Trump második ciklusának első hónapjaiban látványos akciókkal próbálta összevonni és karcsúsítani a szövetségi ügynökségeket, csökkenteni a költségvetéseket, és az elnök prioritásai felé terelni a munkájukat. Közben legalább két ismert DOGE-alkalmazott bekapcsolódott a National Design Studio munkájába, amelyet Trump augusztusi elnöki rendelete hívott életre. Az új szervezetet az Airbnb társalapítója, Joe Gebbia vezeti; az elnöki utasítás a kormányzati weboldalak "megszépítésére" hatalmazta fel. Gebbia Elon Musk DOGE-csapatának tagja volt, míg a "Big Balls" becenéven ismert DOGE-munkatárs, Edward Coristine az X-en jelentkezésre biztatta követőit.
A DOGE eltűnése éles ellentétben áll a hónapokon át tartó, kormányzati szintű figyelemfelhajtással, amely a működését kísérte. Trump, tanácsadói és miniszterei rendszeresen posztoltak róla a közösségi médiában. A hivatalt kezdetben irányító Elon Musk az X platformon gyakran dicsérte a DOGE teljesítményét, és egy alkalommal láncfűrésszel a kezében reklámozta a kormányzati állások leépítését.
Ez a bürokrácia láncfűrésze
– mondta februárban a Conservative Political Action Conference (CPAC) rendezvényén, a marylandi National Harborban.
A DOGE állítása szerint több tízmilliárd dollárral vágta meg a kiadásokat, ezt azonban külső pénzügyi szakértők nem tudták ellenőrizni, mert a hivatal nem tett közzé részletes elszámolást.
Trump elnök világos felhatalmazást kapott a pazarlás, a csalás és a visszaélések visszaszorítására a szövetségi kormányban, és továbbra is aktívan teljesíti ezt a vállalást
– írta Liz Huston, a Fehér Ház szóvivője a Reutersnek küldött e-mailben.
A kormányzati tisztviselők nyilvánosan nem mondták ki, hogy a DOGE megszűnt, még Musk és Trump májusi nyilvános összetűzése után sem. Musk azóta elhagyta Washingtont. A nyár óta azonban több jel is erre utal, noha Trump elnöksége elején olyan rendeletet írt alá, amely 2026 júliusáig meghosszabbította volna a hivatal működését. Trump a sajtónyilatkozataiban gyakran múlt időben beszél a DOGE-ról. A hivatal megbízott vezetője, Amy Gleason – aki egészségügyi technológiai háttérrel rendelkezik – a bírósági iratok szerint márciusban Robert Kennedy egészségügyi miniszter tanácsadója lett, a DOGE-beli szerepe mellett. Nyilvános megszólalásai azóta többnyire az egészségügyi tárcára fókuszálnak. Közben több republikánus vezetésű állam – köztük Idaho és Florida – a DOGE-hoz hasonló helyi szervezeteket hoz létre.
Kupor szerint véget ért a teljes kormányzatra kiterjedő felvételi stop is, amely a DOGE egyik védjegye volt. Trump hivatali idejének első napján megtiltotta az új alkalmazottak felvételét, kivéve a bevándorlási jogszabályok betartatásához és a közbiztonság védelméhez szükséges pozíciókat. Később előírta, hogy az egyéb kivételeket a DOGE képviselői hagyják jóvá, és az ügynökségek legfeljebb négy távozóra egy új belépőt vehessenek fel.
Nincs már létszámcsökkentési cél
– mondta most Kupor.
A DOGE munkatársai közül többen új feladatkörbe kerültek. A legismertebb közülük Gebbia, akit a kormányzati weboldalak "vizuális megjelenésének" javításával bíztak meg. Stúdiója eddig a washingtoni járőrözésre rendőröket toborzó, valamint az elnök gyógyszerár-szabályozási programját bemutató weboldalakat indított.
Zachary Terrell, aki Trump második ciklusának elején a DOGE tagjaként hozzáférést kapott a kormányzati egészségügyi rendszerekhez, ma az egészségügyi tárca technológiai igazgatója. Rachel Riley – aki a bírósági iratok szerint ugyanilyen hozzáféréssel rendelkezett – jelenleg a Haditengerészeti Kutatási Hivatal vezetője. Jeremy Lewin, aki Muskkal és a kormánnyal együtt dolgozott az USAID felszámolásán, most a Külügyminisztériumban felügyeli a külföldi támogatásokat.
Musk közvetlenül Trump megválasztása után azt mondta, felhatalmazást kapott a "szabályozások hegyének ledózerolására". A szabályok visszavágása és a kormány mesterséges intelligenciával való "újraírása" a DOGE két alapelve volt, a szövetségi állások megszüntetése mellett. A kormányzat továbbra is a szabályozások leépítésén dolgozik: a Fehér Ház költségvetési irodája a DOGE egykori, a Lakásügyi és Városfejlesztési Minisztériumnál dolgozó képviselőjét, Scott Langmackot bízta meg egyedi MI-alkalmazások fejlesztésével. Ezek a rendszerek az amerikai szabályokat átvizsgálva segítenek eldönteni, melyeket kell eltörölni – derül ki Langmack LinkedIn-profiljából.
Musk időközben újra feltűnt Washingtonban: a héten részt vett a Fehér Házban rendezett vacsorán, amelynek vendége Mohamed bin Szalmán szaúdi trónörökös volt.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Láncfűrésszel indult, csendben ért véget: hónapokkal a mandátuma lejárta előtt megszűnt a DOGE
Eredményei megkérdőjelezhetők.
