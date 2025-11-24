Olyan időjárás közelít, hogy a magyar közút is megszólalt

A téli útkezelés komoly logisztikai és technikai előkészítést igényel. A Magyar Közút már ősszel üzembe helyezi a munkagépeket, feltölti a síkosságmentesítő készleteket, és részletes ütemtervet készít a várható beavatkozásokra. A döntéseket meteorológiai előrejelzések, az útmeteorológiai mérőállomások adatai és az útellenőrök terepi jelentései alapozzák meg.
A megelőző kezelés alapvető a közlekedésbiztonság szempontjából. Fagy, havazás vagy ónos eső veszélye esetén megkezdik az alászórást, amely megakadályozza, hogy a csapadék letapadjon az aszfaltra. A kiszórt anyagok hatását a forgalom erősen befolyásolja: minél nagyobb a járműforgalom, annál gyorsabban fejtik ki hatásukat az olvasztó anyagok.
Az ónos eső jelenti a legnagyobb kihívást.
A lehűlt burkolaton az esőcseppek azonnal jéggé fagynak, miközben a folyamatos csapadék lemossa a preventíven kiszórt szereket. A leghatékonyabb beavatkozás a csapadékszünetekben történik, amikor az olvasztó anyagok megtapadhatnak az útfelületen.
A hóeltakarítás precíz időzítést igényel. Az ekézés általában akkor indul, amikor a friss hóréteg 3–5 centiméter vastag. Ennél kisebb mennyiséget az olvasztó anyagok még kezelni tudnak. Egy munkagép fordulója akár két órát is tarthat, ezalatt 40–70 kilométert tisztít meg. Tartós havazáskor ugyanazt a szakaszt többször is bejárják.
Hófúvás ellen több eszközt vetnek be. A legkritikusabb helyeken már a szezon előtt kihelyezik a hófogó rácsokat és hálókat. Ahol a terep engedi, tartós megoldásként véderdőt telepítenek.
Télen a burkolathibák javítása is kiemelt feladat. A fagyás–olvadás okozta kátyúkat ideiglenesen hidegaszfalttal javítják. Ez csak száraz, csapadékmentes időben alkalmazható, de biztosítja az utak folyamatos használhatóságát.
Az országos hálózat fenntartása jelentős erőforrást igényel. A 31 ezer kilométer közút és közel ezer kilométer kerékpárút téli üzemben tartásához mintegy 800 jármű áll rendelkezésre. Egy gépre átlagosan 40–70 kilométeres szakasz jut. A járművek folyamatosan dolgoznak, szükség szerint töltik az anyagkészletet és az üzemanyagot.
A biztonságos téli közlekedésben az autósok szerepe meghatározó. Már 7 Celsius-fok alatt ajánlott a téli gumi. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az ablakmosó folyadékot, az ablaktörlők állapotát, a világítást és az akkumulátort. Hasznos, ha az autóban van jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és élelem. Fontos, hogy ne előzzék meg a narancssárga villogóval közlekedő útkezelő járműveket, és tartsák a megfelelő követési távolságot.
Szélsőséges időben – például ónos esőnél vagy hófúvásnál – különösen fontos a hivatalos figyelmeztetések követése. A beavatkozások ilyenkor is folyamatosak, de a munka a biztonság miatt hosszabb ideig tarthat. Az aktuális útviszonyokról óránként frissülő információk érhetők el az utinform.hu oldalon.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
Örülhetnek Ukrajnában? - Sikerült "finomítani" az amerikaiak legújabb béketervén
Ez meg valószínűleg az oroszoknak nem fog tetszeni.
Otthon Start: nem lankad a lendület a K&H szerint, itt vannak a bank számai
Vidéken is jól húz a program.
Végveszélyben a piacok - de van kiút?
Az Európai Bizottság is mondana valamit.
Megugrott a magyar szupergazdagok vagyona, mutatjuk a friss számokat!
Íme a Portfolio friss privátbanki felmérése.
Lecsapott a rettegett ukrán Flamingo kistestvére, videón az orosz légvédelem tehetetlensége
Több célpont is megsemmisült.
Megszólalt a Kreml képviselője: Ukrajna fennmaradása elfogadhatatlan
Az egész országot akarják.
Egyre nagyobb bajban Oroszország: már a katonák sem kapják meg a kifizetéseiket
Több helyen felfüggesztették az utalásokat.
Újabb tárgyalási forduló következik Ukrajnával, nyilatkozott az amerikai külügyminiszter
Még ma este kiderülhet, mit tudott kiharcolni magának Kijev.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem nincsen semmi baj, ez csak egy korrekció, és nemsokára megint emelkedni fog.Hetes:Pont ugyanúgy l
Megjelent a tervezet: meghosszabbítják a kamatstopot a diákhiteleknél
A tervezet alapján a szabad felhasználású Diákhitel1 esetében a kormány meghosszabbítja félévvel a kamatstopot, az érintett kölcsönök kamata 2026. január 1-től 2026. június 30-ig érvényb
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Kiderült, mire készülnek a magyarok a pénzükkel – Megszólalt az Erste vezérigazgató-helyettese
Cselovszki Róberttel beszélgettünk.
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!