Olyan időjárás közelít, hogy a magyar közút is megszólalt

A téli útkezelés komoly logisztikai és technikai előkészítést igényel. A Magyar Közút már ősszel üzembe helyezi a munkagépeket, feltölti a síkosságmentesítő készleteket, és részletes ütemtervet készít a várható beavatkozásokra. A döntéseket meteorológiai előrejelzések, az útmeteorológiai mérőállomások adatai és az útellenőrök terepi jelentései alapozzák meg.

A megelőző kezelés alapvető a közlekedésbiztonság szempontjából. Fagy, havazás vagy ónos eső veszélye esetén megkezdik az alászórást, amely megakadályozza, hogy a csapadék letapadjon az aszfaltra. A kiszórt anyagok hatását a forgalom erősen befolyásolja: minél nagyobb a járműforgalom, annál gyorsabban fejtik ki hatásukat az olvasztó anyagok.

Az ónos eső jelenti a legnagyobb kihívást.

A lehűlt burkolaton az esőcseppek azonnal jéggé fagynak, miközben a folyamatos csapadék lemossa a preventíven kiszórt szereket. A leghatékonyabb beavatkozás a csapadékszünetekben történik, amikor az olvasztó anyagok megtapadhatnak az útfelületen.

A hóeltakarítás precíz időzítést igényel. Az ekézés általában akkor indul, amikor a friss hóréteg 3–5 centiméter vastag. Ennél kisebb mennyiséget az olvasztó anyagok még kezelni tudnak. Egy munkagép fordulója akár két órát is tarthat, ezalatt 40–70 kilométert tisztít meg. Tartós havazáskor ugyanazt a szakaszt többször is bejárják.

Hófúvás ellen több eszközt vetnek be. A legkritikusabb helyeken már a szezon előtt kihelyezik a hófogó rácsokat és hálókat. Ahol a terep engedi, tartós megoldásként véderdőt telepítenek.

Télen a burkolathibák javítása is kiemelt feladat. A fagyás–olvadás okozta kátyúkat ideiglenesen hidegaszfalttal javítják. Ez csak száraz, csapadékmentes időben alkalmazható, de biztosítja az utak folyamatos használhatóságát.

Az országos hálózat fenntartása jelentős erőforrást igényel. A 31 ezer kilométer közút és közel ezer kilométer kerékpárút téli üzemben tartásához mintegy 800 jármű áll rendelkezésre. Egy gépre átlagosan 40–70 kilométeres szakasz jut. A járművek folyamatosan dolgoznak, szükség szerint töltik az anyagkészletet és az üzemanyagot.

A biztonságos téli közlekedésben az autósok szerepe meghatározó. Már 7 Celsius-fok alatt ajánlott a téli gumi. Indulás előtt érdemes ellenőrizni az ablakmosó folyadékot, az ablaktörlők állapotát, a világítást és az akkumulátort. Hasznos, ha az autóban van jégkaparó, hólánc, vontatókötél, takaró, meleg ital és élelem. Fontos, hogy ne előzzék meg a narancssárga villogóval közlekedő útkezelő járműveket, és tartsák a megfelelő követési távolságot.

Szélsőséges időben – például ónos esőnél vagy hófúvásnál – különösen fontos a hivatalos figyelmeztetések követése. A beavatkozások ilyenkor is folyamatosak, de a munka a biztonság miatt hosszabb ideig tarthat. Az aktuális útviszonyokról óránként frissülő információk érhetők el az utinform.hu oldalon.

