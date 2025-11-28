Levélben kéri Brüsszelt a német kancellár, hogy 2035 után is lehessen belső égésű motoros autókat eladni

Merz pénteken közölte, hogy Brüsszelnek címzett levelében nagyobb technológiai nyitottságot fog sürgetni. A konzervatív kancellár régóta osztja a Németország kulcsiparának számító, a kínai versennyel küzdő autógyártók álláspontját:
szerintük a belső égésű motorok kivezetésének és az elektromos autókra való átállásnak a jelenlegi menetrendje irreális.
Pártja kisebbik koalíciós partnere, a szociáldemokraták eddig megosztottak voltak az ügyben. Merz szerint a koalíciós kormány csütörtökön abban állapodott meg, hogy felmentéseket kér az EU-tól a plug-in hibridek és a különösen hatékony belső égésű motorok számára.
Mindannyian tisztában voltunk az autóipar jelenlegi helyzetével
– mondta Merz, "prekáriusnak" nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy Németország kitart a klímavédelmi célok mellett:
Ezeket olyan mobilitással akarjuk elérni, amely megőrzi a munkahelyeket Európában, és különösen a német autóiparban.
A Berlin álláspontját összefoglaló levél időzítése egybeesik azzal, hogy az EU végrehajtó szerve, az Európai Bizottság december 10-én terveket mutat be Európa autóiparának megerősítésére. Az elektromobilitás melletti elköteleződést aláhúzva Merz azt is közölte, hogy a koalíció megállapodott egy támogatási program indításáról, amely az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokat segíti elektromos vagy plug-in hibrid autó vásárlásában vagy lízingelésében.
A koalíciós dokumentum szerint 3 000 eurós alaptámogatást terveznek, amely gyermekenként 500 euróval növelhető, legfeljebb 1 000 euróig. A program a tervek szerint jövőre, a lehető leghamarabb indulna.
Mindez azonban nem oszlatta el a bírálatokat. A Transport & Environmenthez hasonló kampányszervezetek azzal vádolják Berlint, hogy a múlthoz ragaszkodik, ami csak tovább rontja az autógyártók helyzetét.
Aki azt hiszi, hogy Németország a jövőben a már ma is elavultnak számító belső égésű technológiával képes lesz munkahelyeket és hozzáadott értéket megőrizni, az szándékosan huny szemet a valóság előtt
– mondta Sebastian Bock, a T&E németországi vezetője.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Figyelem, alapjaiban változik meg a buszközlekedés Magyarországon
Azt ígérik, javul a vidéki városok közlekedése.
Trump vámjai átrajzolják a világkereskedelmet: 22%-kal zuhant a kínai import, míg más országok profitálnak
Figyelmeztetés érkezett a világgazdaságról: drasztikus lassulás várható a nemzetközi kereskedelemben
Hibrid háború Európa szívében: ukrán és belarusz állampolgárokat tartóztattak le kémkedés vádjával
Kriptovalutában fizették a kritikus infrastruktúrát érintő ügyben.
Szárnyaló eredmény, megerősített várakozások - Jelentett a 4iG
Két éve először nyereséget könyvelt el az átfogó eredmény szintjén.
Tömeges kipusztulási esemény indult, senki nem érti az okát
A tengereken belüli gyors pusztulás miatt azonnal vizsgálatot indítottak.
Erősen bírálta Orbán Viktor moszkvai útját Friedrich Merz
A szlovén miniszterelnök és az Európai Bizottság is elhatárolódott a Vlagyimir Putyinnál tett látogatástól.
Egy vagyont fizettek érte: kiderült, ki közvetítheti a spanyol focimeccseket
2032-ig szerződnek.
Oroszország ultimátumot adott a WhatsAppnak
Ha nem teljesítik a Kreml követeléseit, milliókat zárnak el a kommunikációtól.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.