Levélben kéri Brüsszelt a német kancellár, hogy 2035 után is lehessen belső égésű motoros autókat eladni

Friedrich Merz német kancellár levélben kéri az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja felül a belső égésű motoros autók 2035 utáni értékesítésének tilalmát előíró uniós szabályokat, és nagyobb technológiai nyitottságot, valamint kivételeket sürget a plug-in hibridek és a különösen hatékony belső égésű motorok számára.

Merz pénteken közölte, hogy Brüsszelnek címzett levelében nagyobb technológiai nyitottságot fog sürgetni. A konzervatív kancellár régóta osztja a Németország kulcsiparának számító, a kínai versennyel küzdő autógyártók álláspontját:

szerintük a belső égésű motorok kivezetésének és az elektromos autókra való átállásnak a jelenlegi menetrendje irreális.

Pártja kisebbik koalíciós partnere, a szociáldemokraták eddig megosztottak voltak az ügyben. Merz szerint a koalíciós kormány csütörtökön abban állapodott meg, hogy felmentéseket kér az EU-tól a plug-in hibridek és a különösen hatékony belső égésű motorok számára.

Mindannyian tisztában voltunk az autóipar jelenlegi helyzetével

– mondta Merz, "prekáriusnak" nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy Németország kitart a klímavédelmi célok mellett:

Ezeket olyan mobilitással akarjuk elérni, amely megőrzi a munkahelyeket Európában, és különösen a német autóiparban.

A Berlin álláspontját összefoglaló levél időzítése egybeesik azzal, hogy az EU végrehajtó szerve, az Európai Bizottság december 10-én terveket mutat be Európa autóiparának megerősítésére. Az elektromobilitás melletti elköteleződést aláhúzva Merz azt is közölte, hogy a koalíció megállapodott egy támogatási program indításáról, amely az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokat segíti elektromos vagy plug-in hibrid autó vásárlásában vagy lízingelésében.

A koalíciós dokumentum szerint 3 000 eurós alaptámogatást terveznek, amely gyermekenként 500 euróval növelhető, legfeljebb 1 000 euróig. A program a tervek szerint jövőre, a lehető leghamarabb indulna.

Mindez azonban nem oszlatta el a bírálatokat. A Transport & Environmenthez hasonló kampányszervezetek azzal vádolják Berlint, hogy a múlthoz ragaszkodik, ami csak tovább rontja az autógyártók helyzetét.

Aki azt hiszi, hogy Németország a jövőben a már ma is elavultnak számító belső égésű technológiával képes lesz munkahelyeket és hozzáadott értéket megőrizni, az szándékosan huny szemet a valóság előtt

– mondta Sebastian Bock, a T&E németországi vezetője.

