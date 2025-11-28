Tömeges kipusztulási esemény indult, senki nem érti az okát

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Japán nyugati részén, Hirosima prefektúrában rendkívül magas osztrigapusztulást észleltek a tenyésztők, ami gyors kormányzati reakciót váltott ki. A mezőgazdasági és halászati minisztérium, valamint a prefektúra hatóságai szerint

a szezon októberi kezdete óta Higashihirosimában és Kure városában a farmokon betakarított állomány akár 80–90 százaléka is elpusztult.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy a halászati miniszter, Norikazu Szuzuki személyesen látogatott a térségbe november 19-én, hogy felmérje a károkat.

A miniszter a helyszíni bejárás után közölte: a kormány kivizsgálja az okokat, és a helyi hatóságokkal együttműködve támogatási lehetőségeket dolgoz ki az érintett termelőknek. A problémát nemcsak Hirosimában tapasztalták: Okajama szomszédos prefektúrából és a keletebbre fekvő Hijogóból is érkeztek jelentések tömeges pusztulásról.

Mindhárom régió a Szeto-beltengerhez kapcsolódik, ahol Japán egyik legfontosabb osztrigatenyésztő területe található.

A halászati minisztérium egyelőre nem tudja a biztos okot, de több lehetséges környezeti tényezőt is vizsgálnak. A szakemberek szerint az emelkedő tengervíz-hőmérséklet, a megnövekedett sótartalom és az oxigénszint csökkenése mind hozzájárulhatott a pusztuláshoz. A jelenség a termelők megélhetését és a japán osztrigaipar stabilitását is veszélyezteti, ezért a hatóságok gyors beavatkozásra készülnek.

