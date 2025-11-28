Lagarde: a helyén van a kamat

A legutóbbi üléseken megállapított kamatlábak véleményem szerint helyesen vannak beállítva

- nyilatkozta Lagarde a szlovák JOJ24 televíziónak pénteken sugárzott interjúban. "Továbbra is azt mondom, hogy jó pozícióban vagyunk az inflációs ciklus tekintetében, amelyet sikerült ellenőrzés alá vonnunk."

Az inflációs kilátásokat fenyegető veszélyekről szólva elmondta, hogy a kockázatok köre szűkült, de az árakra felfelé irányuló nyomás újra megjelenhet, ha az Egyesült Államok növelné a vámokat, vagy ha az ellátási láncok megszakadnának.

A megjegyzések aláhúzzák az EKB elégedettségét a közelmúlt fejleményeivel, mivel a fogyasztói árak emelkedése a 2%-os cél körül mozog, és a gazdaság a vártnál jobban ellenáll az amerikai vámoknak. A legtöbb tisztviselő jelezte, hogy nem látja szükségét a kamatlábak módosításának a decemberi ülésen.

Az új negyedéves előrejelzések még vitát válthatnak ki, ha az infláció a cél alatt marad. Az októberi ülés jegyzőkönyve szerint néhányan aggódtak egy ilyen forgatókönyv miatt, bár a jelenlegi monetáris politikai beállításokat "elég robusztusnak tartották a sokkok kezelésére".

Luis de Guindos, az EKB alelnöke a héten kijelentette, hogy csak "korlátozott" kockázatát látja annak, hogy az árnövekedés túl gyengévé válna, és a jelenlegi 2%-os kamatlábat "megfelelőnek" nevezte. Philip Lane vezető közgazdász kiemelte, hogy a lassuló bérnövekedés segíthet féken tartani a nem energiajellegű költségeket, amelyek még mindig a kívánatosnál gyorsabban növekednek.

A gazdaságra áttérve Lagarde elmondta, hogy az euróövezet növekedése ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, még a világ átalakulási fázisában is. "A helyzet felülmúlta várakozásainkat. 2025 elején 0,9%-os növekedésre számítunk, amely szeptemberre 1,2%-ra emelkedik, és nem lepődnék meg, ha az év végére a növekedési ütem még magasabb lenne."

Németország közelmúltbeli nehézségeivel és a franciaországi költségvetéssel kapcsolatos politikai feszültségekkel kapcsolatban Lagarde bizakodóan nyilatkozott: "Egyértelműen optimista vagyok – ez egyszerűen a természetem. Egy átalakulóban lévő világban gyorsan kell cselekedni, érzékenynek kell maradni, de optimistának is. Ezért mindig félig telinek látom a poharat, nem pedig félig üresnek."

Címlapkép forrása: EU