Kiderült az igazság a magyar csapvízről: íme, hol iható nyugodtan, és hol szigorúan tilos

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss, 2024-es adatai szerint a magyar települések 99,8 százalékán megfelelő minőségű ivóvízhez juthatunk - áll az NNGYK friss közleményében.

Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik, évente legalább négyszer minden településen, a legnagyobb rendszerekben akár napi rendszerességgel

- közölte a kormányzati szerv. A laborok több mint 60 paramétert elemeznek, kémiai és mikrobiológiai mutatókat egyaránt. Az országos eredmények kiemelkedően jók: a minták 99-100 százaléka megfelel a szigorú előírásoknak.

Ahol eltérést találtak, az többnyire technikai okokra vezethető vissza. Csőrepedések vagy hálózati karbantartások miatt időszakosan romolhatott a víz minősége - írják. A kémiai jellegű eltérések között leggyakrabban a fertőtlenítés melléktermékei, megemelkedett nitrittartalom vagy növényvédő szerek nyomai fordultak elő, jellemzően vízkezelő berendezések meghibásodása vagy kútproblémák miatt. A hatóság minden esetet kivizsgált, és megtette a szükséges intézkedéseket a biztonságos ellátás helyreállítására.

Az NNGYK közlése szerint az országos felmérés nagy adatmennyiségre támaszkodik: több mint 51 ezer mintából közel 800 ezer egyedi mérés készült.

A települések 97 százalékában az ivóvíz teljes mértékben biztonságos.

Ezen belül 66 százalék esetén egy paraméterben sem észleltek eltérést,

34 százalékban pedig csak csekély, az egészségre nem veszélyes különbségeket mutattak ki, például minimális zavarosságot, enyhén emelkedett vas- vagy mangántartalmat, illetve alacsony vízkeménységet.

Átmeneti, gyorsan megoldott vízminőségi problémák a települések mindössze 2,8 százalékát érintették.

Komolyabb gondot csupán nyolc településen azonosítottak, ami az összes magyarországi település 0,2 százalékát teszi ki.

Ezeken a helyeken a természetes geológiai adottságok miatt az arzénkoncentráció meghaladja a határértéket. Az érintett lakosság ellátását ideiglenesen konténeres víztisztító berendezésekkel biztosítják, miközben zajlanak a végleges, vízminőség-javító beruházások.

Mint közölték, az NNGYK független szakmai szervezetként folyamatosan értékeli a hazai ivóvízminőséget. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a most közzétett eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon az ivóvíz nemcsak egészségügyi szempontból biztonságos, hanem a minősége is kiemelkedő. A településszintű, részletes elemzések és további információk az NNGYK digitális felületén érhetők el.

Az egyes települések ivóvízminőségére vonatkozó részletes értékelés, valamint az ivóvízzel kapcsolatos további hasznos információk elérhetők az NNGYK honlapján - hívta fel a figyelmet a hatóság.

Címlapkép forrása: Shutterstock