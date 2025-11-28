  • Megjelenítés
Kiderült az igazság a magyar csapvízről: íme, hol iható nyugodtan, és hol szigorúan tilos
Kiderült az igazság a magyar csapvízről: íme, hol iható nyugodtan, és hol szigorúan tilos

Portfolio
A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ friss, 2024-es adatai szerint a magyar települések 99,8 százalékán megfelelő minőségű ivóvízhez juthatunk - áll az NNGYK friss közleményében.

Az ország ivóvízminőségének folyamatos ellenőrzését az ivóvízszolgáltatók és a népegészségügyi hatóság végzik, évente legalább négyszer minden településen, a legnagyobb rendszerekben akár napi rendszerességgel

- közölte a kormányzati szerv. A laborok több mint 60 paramétert elemeznek, kémiai és mikrobiológiai mutatókat egyaránt. Az országos eredmények kiemelkedően jók: a minták 99-100 százaléka megfelel a szigorú előírásoknak.

Ahol eltérést találtak, az többnyire technikai okokra vezethető vissza. Csőrepedések vagy hálózati karbantartások miatt időszakosan romolhatott a víz minősége - írják. A kémiai jellegű eltérések között leggyakrabban a fertőtlenítés melléktermékei, megemelkedett nitrittartalom vagy növényvédő szerek nyomai fordultak elő, jellemzően vízkezelő berendezések meghibásodása vagy kútproblémák miatt. A hatóság minden esetet kivizsgált, és megtette a szükséges intézkedéseket a biztonságos ellátás helyreállítására.

Az NNGYK közlése szerint az országos felmérés nagy adatmennyiségre támaszkodik: több mint 51 ezer mintából közel 800 ezer egyedi mérés készült.

A települések 97 százalékában az ivóvíz teljes mértékben biztonságos.

  • Ezen belül 66 százalék esetén egy paraméterben sem észleltek eltérést,
  • 34 százalékban pedig csak csekély, az egészségre nem veszélyes különbségeket mutattak ki, például minimális zavarosságot, enyhén emelkedett vas- vagy mangántartalmat, illetve alacsony vízkeménységet.

Átmeneti, gyorsan megoldott vízminőségi problémák a települések mindössze 2,8 százalékát érintették.

Komolyabb gondot csupán nyolc településen azonosítottak, ami az összes magyarországi település 0,2 százalékát teszi ki.

Ezeken a helyeken a természetes geológiai adottságok miatt az arzénkoncentráció meghaladja a határértéket. Az érintett lakosság ellátását ideiglenesen konténeres víztisztító berendezésekkel biztosítják, miközben zajlanak a végleges, vízminőség-javító beruházások.

Mint közölték, az NNGYK független szakmai szervezetként folyamatosan értékeli a hazai ivóvízminőséget. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ szerint a most közzétett eredmények azt mutatják, hogy Magyarországon az ivóvíz nemcsak egészségügyi szempontból biztonságos, hanem a minősége is kiemelkedő. A településszintű, részletes elemzések és további információk az NNGYK digitális felületén érhetők el.

Az egyes települések ivóvízminőségére vonatkozó részletes értékelés, valamint az ivóvízzel kapcsolatos további hasznos információk elérhetők az NNGYK honlapján - hívta fel a figyelmet a hatóság.

