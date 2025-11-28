Korán bezárt Amerika, mehetnek vásárolni a befektetők

Pozitív teljesítménnyel zárták a mai rövidített kereskedési napot a vezető amerikai részvényindexek, a Dow és a Nasdaq egyaránt 0,65%-kal kerültek feljebb, míg az S&P-500 fél százalékkal zárt szerdai értéke felett.

A Dow zsinórban a hetedik hónapot zárta emelkedéssel, ami 2018 óta a leghosszabb hasonló periódus, akkor tíz hónapig tartott a nagy menetelés.