Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat

A tárgyalt kártalanítási hitelrendszer gyors bevezetése járulékos veszteséget hozna, mivel ezzel mi, az EU, lényegében megakadályozunk egy esetleges békemegállapodást

– véli a belga politikus.

Az Európai Unió az orosz jegybank befagyasztott eszközeiből akar 140 milliárd eurónyi „hitelt” adni Ukrajnának, Bart De Wever úgy látja, egy ilyen séma bevezetése példátlan és talán törvénytelen is lenne.

Én úgy látom, a tervezett kártalanítási hitelrendszer fundamentálisan helytelen”

– írta a vezető, aki szerint teljesen példátlan, hogy háborús időben befagyasztott eszközöket ilyen módon felhasználnak.

Ilyen eszközök felhasználását általában a háború utáni megállapodásokban rögzítik, általában háborús jóvátételként a vesztes oldal részéről”

– írja a brüsszeli vezető.

Belgium támogatása kulcsfontosságú lenne az eszközök átadásához, mivel az orosz vagyonelemek nagy része a belga Euroclear pénzintézetnél van.

Címlapkép forrása: Andreas Gora - Pool/Getty Images