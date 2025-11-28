  • Megjelenítés
Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat
Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat

Ha az Európai Unió elkezdi a befagyasztott orosz eszközök átadását Ukrajnának, veszélybe kerülhetnek a béketárgyalások és a békekötés lehetősége Oroszországgal – írta meg Bart De Wever belga miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levélben, melyet a Reuters szerzett meg.

A tárgyalt kártalanítási hitelrendszer gyors bevezetése járulékos veszteséget hozna, mivel ezzel mi, az EU, lényegében megakadályozunk egy esetleges békemegállapodást

– véli a belga politikus.

Az Európai Unió az orosz jegybank befagyasztott eszközeiből akar 140 milliárd eurónyi „hitelt” adni Ukrajnának, Bart De Wever úgy látja, egy ilyen séma bevezetése példátlan és talán törvénytelen is lenne.

Én úgy látom, a tervezett kártalanítási hitelrendszer fundamentálisan helytelen”

Új rendszerről döntöttek: minden autós és lakástulajdonos érintett lehet

Brüsszelnek nagy terve van a 2700 milliárd eurós ágazattal, amelyikről soha nem hallott

Rátörték az ajtót az Európai Bizottságra – súlyos visszaélést gyanítanak

– írta a vezető, aki szerint teljesen példátlan, hogy háborús időben befagyasztott eszközöket ilyen módon felhasználnak.

Ilyen eszközök felhasználását általában a háború utáni megállapodásokban rögzítik, általában háborús jóvátételként a vesztes oldal részéről”

– írja a brüsszeli vezető.

Belgium támogatása kulcsfontosságú lenne az eszközök átadásához, mivel az orosz vagyonelemek nagy része a belga Euroclear pénzintézetnél van.

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Címlapkép forrása: Andreas Gora - Pool/Getty Images

