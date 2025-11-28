  • Megjelenítés
Hibrid háború Európa szívében: ukrán és belarusz állampolgárokat tartóztattak le kémkedés vádjával
Lengyelország két ukrán és három belarusz állampolgárt vett őrizetbe, mert külföldi hírszerzés megbízásából folytatott tevékenységgel gyanúsítják őket.

Az ügyészség pénteki közleménye szerint a letartóztatások összefüggnek azzal, hogy Varsó úgy látja: Oroszország a Kijevet támogató országok destabilizálására törekszik.

A lengyel kormány szerint az ország gyújtogatások és kibertámadások célpontja egy Oroszországhoz köthető "hibrid háború" részeként. Moszkva tagadja a vádakat.

A gyanúsítottakat – az ukrán állampolgár Oleksandr S.-t és a kiskorú Sofia Ch.-t, valamint a belarusz állampolgárokat, Viktoryia M.-t, Anton M.-t és Uladzimir U.-t – november 25-én és 26-án fogták el a rendőrség és a titkosszolgálatok.

Az ügyészség szerint 2024-ben és 2025 elején kritikus infrastruktúra, valamint a nemzetbiztonság szempontjából fontos létesítmények felderítésével bízták meg őket: a helyszínek fotózásával és a felvételek továbbításával. "Ezekért a feladatokért a gyanúsítottak kriptovalutában kaptak fizetséget" – áll a közleményben.

Lengyelországban a kémkedés 5-től 30 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető. Három gyanúsítottat három hónapra előzetes letartóztatásba helyezték, a kiskorút javítóintézetbe küldték. Uladzimir U.-nak megtiltották, hogy elhagyja az országot; egészségi állapota miatt őt nem vették őrizetbe.

Az ügyészek szerint a nyomozás annak a lehetőségét is vizsgálja, hogy 2024 márciusa és 2025 februárja között Rzeszówban, Varsóban, Łódźban és más helyszíneken idegen hírszerzés megbízásából tevékenykedtek Lengyelország ellen.

A tevékenység a kritikus infrastruktúra fényképezését és a felvételek megosztását, valamint plakátok kihelyezését és graffitik készítését foglalta magában.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

