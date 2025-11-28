  • Megjelenítés
Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Globál

Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Portfolio
Andrij Jermak, az ukrán elnöki hivatal vezetője beadta lemondását pénteken, miután házkutatást tartottak nála az ukrán korrupcióellenes szervek a néhány hete kirobbant botránnyal kapcsolatban. Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap este több orosz békefeltételt is nyilvánosan ismertetett, köztük a Donbasz önkéntes átadását Oroszországnak és a terület, valamint Krím elismerését, mint az Oroszországi Föderáció része. A jövő héten várhatóan további tárgyalások lesznek a háború lezárásáról, az áttörés továbbra is kérdéses. Az éjjel intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: a légvédelem 158 drón lelövését jelentette. A fronton Sziverszket, Kupjanszkot, Pokrovszkot szorongatják az oroszok, itt nagy változás nem történt az elmúlt napokban. A nap folyamán Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába érkezett, hogy Vlagyimir Putyin elnökkel tárgyaljon. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Megosztás

Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán

Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes megerősítette az Interfax hírügynökségnek, hogy a Kreml tárgyalt magyar vásárlók megjelenéséről az orosz olajcégek szankciók sújtotta külföldi eszközeinek felvásárlásában. A lehetséges üzletről csöndben, nyilvánosság nélkül folynak az egyeztetések.

Tovább a cikkhez
Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán
Megosztás

Egy ország már most kimondta: további pénzt kap Ukrajna, mert jövőre sem lesz béke

Norvégia várhatóan a jelenlegi szinthez hasonló mértékben folytatja Ukrajna támogatását a következő évben is, mivel a közeljövőben alacsony a béke esélye - jelezte egy vezető ellenzéki törvényhozó a Bloombergnek.

Tovább a cikkhez
Egy ország már most kimondta: további pénzt kap Ukrajna, mert jövőre sem lesz béke
Megosztás

Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón

Pénteken dél körül véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt. A két vezető rövid nyilatkozatokat is tett az orosz médiának a találkozót követően, amiből viszont nem sok részlet derült ki az egyeztetésről. Most Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy "amiért jöttünk, az megvan" - de miről is van szó?

Tovább a cikkhez
Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón
Megosztás

Hatalmas csapás érte az ukrán elnöki hivatalt: belebukott a botrányba Zelenszkij jobbkeze

Lemondott az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak, miután az ukrán korrupcióellenes szervek (NABU, SAPO) pénteken házkutatást tartottak nála – írja az Ukrinform.

Tovább a cikkhez
Hatalmas csapás érte az ukrán elnöki hivatalt: belebukott a botrányba Zelenszkij jobbkeze
Megosztás

Aláírta a törvényt Putyin: itt a fordított adó

Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely az oroszországi benzinellátás növelését szolgálja, és a Fehéroroszországban orosz cégek által előállított üzemanyagra is kiterjed - írja a Reuters. A mostani intézkedés az orosz olajcégek számára lehetővé teszi a fordított jövedéki adó begyűjtését az olyan kőolaj után, amelyet külföldön, bérfeldolgozási konstrukció keretében finomítanak.

Tovább a cikkhez
Aláírta a törvényt Putyin: itt a fordított adó
Megosztás

Véget ért Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója

Közel négy órás megbeszélés után véget ért Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója a Kremlben.

Orbán Viktor távozásáról egy videófelvételt is megosztottak.

A két vezető közös sajtótájékoztatót nem tartott.

(TASZSZ)

Megosztás

Álítólagos kémeket tartóztattak le Lengyelországban

Lengyelországban letartóztattak két ukrán állampolgárt - egyikük egy fiatalkorú lány -, illetve három fehérorosz állampolgárt kémkedés gyanújával.

A gyanúsítottak állítólag külföldi titkosszolgálatoknak dolgoztak, és többek között a kritikus infrastruktúrához tartozó létesítményekről készítettek fotókat, illetve továbbították azokat.

Lengyelország az orosz hibrid műveletek egyik fő célpontja Európában.

(Reuters)

Megosztás

Merz bírálta Orbán Viktor moszkvai útját

Európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül látogatott Orbán Viktor kormányfő Oroszországba pénteken – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Berlinben, amikor Robert Golob szlovén miniszterelnököt fogadta hivatalos látogatáson.

Merz felidézte, hogy amikor Orbán Viktor legutóbb – tavaly júliusban, közvetlenül azután, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – Moszkvába látogatott, az orosz erők fokozták légitámadásaikat Ukrajna ellen.

Az a látogatás akkor nemcsak eredménytelen volt, hanem néhány nappal utána került sor az orosz hadsereg leghevesebb támadássorozatára ukrajnai civil célpontok és a polgári infrastruktúra ellen

– mondta Merz.

Remélem, ezúttal ez az orosz reakció elmarad. Mindenesetre európai felhatalmazás nélkül utazott, illetve anélkül, hogy velünk erről egyeztetett volna

– tette hozzá a német kancellár.

Robert Golob a berlini találkozón úgy fogalmazott: attól tart, hogy Orbán Viktor már régóta nem az európai csapatban játszik, ez a látogatás is ezt mutatja.

Nem számítunk arra, hogy bármi hasznot, bármi előnyt hozna majd ez a látogatás

– mondta a szlovén kormányfő, hozzáfűzve, hogy Orbán elsősorban a saját érdekeit szem előtt tartva tárgyal.

(MTI)

Megosztás

Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána

FAB-3000-es légibombát dobtak Pokrovszk védőire az orosz támadók – számol be több ukrán forrás.

Tovább a cikkhez
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
Megosztás

30 orosz civilt küldött haza Ukrajna

A hírről az Ukrinform számol be, azt nem írták meg, Oroszország elengedett-e bárkit a hazaküldött orosz állampolgárokért cserébe és azt sem, hogy fogságból engedték-e el az illetőket. A közzétett fényképeken civil ruhásokat látni, az illetők valószínűleg nem hadifoglyok voltak.

(Ukrinform nyomán)

Megosztás

Stabilizálódott a front Huljajpolénél

A Zaporizzsja megyében található város határát tegnap érték el orosz katonák, miközben tegnap a front átszakadásáról jöttek hírek, az ukrán vezérkar ma közölte: a védelem stabil, urai a helyzetnek.

(RBK)

Megosztás

Brüsszel azonnal megszólalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Pénteken találkozott egymással Moszkvában Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az Európai Bizottság közölte, hogy a látogatás Orbán saját kezdeményezése volt, nem uniós mandátummal történt, és hangsúlyozta: az EU az egységet és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot tekinti mércének, ezért a tagállami vezetők nem képviselhetik egyénileg az Uniót ilyen ügyekben.

Tovább a cikkhez
Brüsszel azonnal megszólalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Megosztás

Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések

Véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, a két vezető rövid nyilatkozatokat tett az orosz médiának, de sajtótájékoztatót nem terveznek.

Tovább a cikkhez
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Megosztás

Ukrán jelentés

Az ukrán katonai vezérkar ma délelőtt jelentést adott ki az Oroszország elleni dróncsapásokról, állításuk szerint

  • felrobbantották a szaratovi olajfinomítót,
  • szétromboltak egy orosz drónindítót a krími Szaki térségében,
  • fegyver- és üzemanyagraktárakat támadtak Donyeck és Luhanszk megszállt részeiben.

(UNN)

Megosztás

Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás

Sem Ukrajna, sem az Egyesült Államok nem avatja be európai szövetségeseit annak a béketervnek a részleteibe, melyet a múlt héten Genfben összeraktak – tudta meg a Politico európai tisztviselőktől.

Tovább a cikkhez
Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás
Megosztás

Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Orbán Viktor megérkezett az orosz fővárosba, jelentette a TASSZ tudósítója - Putyin és Orbán találkozóján részt vesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is, írja a lap. A tárgyalások moszkvai idő szerint 13:00 óra után kezdődnek, értesüléseink szerint 3-4 fős delegációval van jelen a magyar fél.

Tovább a cikkhez
Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Megosztás

Orbán Viktor Moszkvában van

A magyar kormányfő gépe a moszkvai Vnukovó reptéren sikeresen landolt, moszkvai idő szerint délután 1 órakor tárgyal az orosz delegációval, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök vezet.

(TASZSZ)

Megosztás

Nyíltan kimondta a Kreml: teljesen fölösleges bármilyen megállapodást kötni Ukrajnával

Teljesen fölösleges Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború lezárásáról, Oroszország ezért nemzetközi szereplőkkel tárgyal – jelentette ki ma délelőtt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az MK.ru cikke szerint.

Tovább a cikkhez
Nyíltan kimondta a Kreml: teljesen fölösleges bármilyen megállapodást kötni Ukrajnával
Megosztás

Oroszország megkapta a genfi amerikai-ukrán béktervet

A dokumentumok kézhet vételéről Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő beszélt délelőtti sajtótájékoztatója során.

Véleményt nem mondott a tervezet realitásáról, annyit közölt csak a nyilvánossággal, hogy tárgyalnak róla, jövő héten pedig lesz egy orosz-amerikai találkozó is.

(TASZSZ nyomán)

Megosztás

Jermak elismerte a házkutatást

Az ukrán elnök kabinet vezetője, Andrij Jermak elismerte, hogy házkutatást tartanak nála az ukrán korrupció-ellenes szolgálatok, teljes együttműködéséről biztosította a NABU és a SAPO embereit.

A hír hátteréről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Megosztás

Összeomlott a frontvonal - Elárulták az ukránok, mi vezetett a hatalmas orosz sikerhez

A zaporizzsjai frontszakaszon, Huljapole térségében egy ukrán alakulat engedély nélkül hagyta el állásait, aminek következtében az orosz erők oldalba tudták támadni a védelmi vonalat, és több ukrán katona eltűntként szerepel a nyilvántartásban - írta meg a dél-ukrajnai erők szóvivője alapján az Interfax-Ukrajina.

Tovább a cikkhez
Összeomlott a frontvonal - Elárulták az ukránok, mi vezetett a hatalmas orosz sikerhez
Megosztás

Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat

Ha az Európai Unió elkezdi a befagyasztott orosz eszközök átadását Ukrajnának, veszélybe kerülhetnek a béketárgyalások és a békekötés lehetősége Oroszországgal – írta meg Bart De Wever belga miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levélben, melyet a Reuters szerzett meg.

Tovább a cikkhez
Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat
Megosztás

Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése: 247 harcérintkezést folytattak az orosz hadsereggel szárazföldön, az oroszok 53 légitámadást, 2800 dróntámadást és 3470 tüzérségi támadást hajtottak végre Ukrajna ellen.

A harcok epicentruma Pokrovszk és Kosztyantynivka.

(UNN)

Megosztás

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Házkutatást tartanak Ukrajna korrupció-ellenes hivatalai, a NABU és a SAPO az ukrán elnöki kabinet vezetőjénél, Andrij Jermaknál – írja több ukrán lap.

Tovább a cikkhez
Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez
Megosztás

A Kreml is megerősítette a Putyin-Orbán találkozót

Dmitrij Peszkov Kreml-sajtófőnök ma megerősítette a magyar és orosz vezető közti találkozó hírét.

Az eseményre Moszkvában kerül majd sor.

(TASZSZ nyomán)

Megosztás

Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!

Jordánia hivatalosan is felszólította Oroszországot arra, hogy fejezze be állampolgáraik toborzását, miután kiderült, hogy két jordániai férfi is elesett Ukrajnában az orosz haderőben harcolva – írta meg az Al-Dzsazíra.

Tovább a cikkhez
Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!
Megosztás

Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett

Intenzív támadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: aktiválták a légvédelemet többek közt Rosztov, Voronyezs és Moszkva régiókban is – számol be a TASZSZ hírügynökség.

Tovább a cikkhez
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Megosztás

Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök

Ma találkozik Moszkvában Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök - olvasható az MTI cikkében.

Tovább a cikkhez
Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök
Megosztás

Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”

Egyértelműen és határozottan visszautasította Ukrajna azt a békefeltételt, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap nyilvánosan megfogalmazott délutáni sajtóválaszában.

Tovább a cikkhez
Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”
Megosztás

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility