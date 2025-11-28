Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül látogatott Orbán Viktor kormányfő Oroszországba pénteken – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Berlinben, amikor Robert Golob szlovén miniszterelnököt fogadta hivatalos látogatáson.

Merz felidézte, hogy amikor Orbán Viktor legutóbb – tavaly júliusban, közvetlenül azután, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – Moszkvába látogatott, az orosz erők fokozták légitámadásaikat Ukrajna ellen.

Az a látogatás akkor nemcsak eredménytelen volt, hanem néhány nappal utána került sor az orosz hadsereg leghevesebb támadássorozatára ukrajnai civil célpontok és a polgári infrastruktúra ellen

– mondta Merz.

Remélem, ezúttal ez az orosz reakció elmarad. Mindenesetre európai felhatalmazás nélkül utazott, illetve anélkül, hogy velünk erről egyeztetett volna

– tette hozzá a német kancellár.

Robert Golob a berlini találkozón úgy fogalmazott: attól tart, hogy Orbán Viktor már régóta nem az európai csapatban játszik, ez a látogatás is ezt mutatja.

Nem számítunk arra, hogy bármi hasznot, bármi előnyt hozna majd ez a látogatás

– mondta a szlovén kormányfő, hozzáfűzve, hogy Orbán elsősorban a saját érdekeit szem előtt tartva tárgyal.

(MTI)