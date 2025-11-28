Lemondott Zelenszkij jobbkeze, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán
Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettes megerősítette az Interfax hírügynökségnek, hogy a Kreml tárgyalt magyar vásárlók megjelenéséről az orosz olajcégek szankciók sújtotta külföldi eszközeinek felvásárlásában. A lehetséges üzletről csöndben, nyilvánosság nélkül folynak az egyeztetések.
Egy ország már most kimondta: további pénzt kap Ukrajna, mert jövőre sem lesz béke
Norvégia várhatóan a jelenlegi szinthez hasonló mértékben folytatja Ukrajna támogatását a következő évben is, mivel a közeljövőben alacsony a béke esélye - jelezte egy vezető ellenzéki törvényhozó a Bloombergnek.
Szijjártó elárulta, hogy miről egyezett meg Putyin és Orbán a moszkvai találkozón
Pénteken dél körül véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt. A két vezető rövid nyilatkozatokat is tett az orosz médiának a találkozót követően, amiből viszont nem sok részlet derült ki az egyeztetésről. Most Szijjártó Péter a Facebookon közzétett videójában azt mondta, hogy "amiért jöttünk, az megvan" - de miről is van szó?
Hatalmas csapás érte az ukrán elnöki hivatalt: belebukott a botrányba Zelenszkij jobbkeze
Lemondott az ukrán elnöki hivatal vezetője, Andrij Jermak, miután az ukrán korrupcióellenes szervek (NABU, SAPO) pénteken házkutatást tartottak nála – írja az Ukrinform.
Aláírta a törvényt Putyin: itt a fordított adó
Vlagyimir Putyin aláírta azt a törvényt, amely az oroszországi benzinellátás növelését szolgálja, és a Fehéroroszországban orosz cégek által előállított üzemanyagra is kiterjed - írja a Reuters. A mostani intézkedés az orosz olajcégek számára lehetővé teszi a fordított jövedéki adó begyűjtését az olyan kőolaj után, amelyet külföldön, bérfeldolgozási konstrukció keretében finomítanak.
Véget ért Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója
Közel négy órás megbeszélés után véget ért Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozója a Kremlben.
Orbán Viktor távozásáról egy videófelvételt is megosztottak.
A két vezető közös sajtótájékoztatót nem tartott.
(TASZSZ)
Álítólagos kémeket tartóztattak le Lengyelországban
Lengyelországban letartóztattak két ukrán állampolgárt - egyikük egy fiatalkorú lány -, illetve három fehérorosz állampolgárt kémkedés gyanújával.
A gyanúsítottak állítólag külföldi titkosszolgálatoknak dolgoztak, és többek között a kritikus infrastruktúrához tartozó létesítményekről készítettek fotókat, illetve továbbították azokat.
Lengyelország az orosz hibrid műveletek egyik fő célpontja Európában.
(Reuters)
Merz bírálta Orbán Viktor moszkvai útját
Európai felhatalmazás és jóváhagyás nélkül látogatott Orbán Viktor kormányfő Oroszországba pénteken – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár Berlinben, amikor Robert Golob szlovén miniszterelnököt fogadta hivatalos látogatáson.
Merz felidézte, hogy amikor Orbán Viktor legutóbb – tavaly júliusban, közvetlenül azután, hogy Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét – Moszkvába látogatott, az orosz erők fokozták légitámadásaikat Ukrajna ellen.
Az a látogatás akkor nemcsak eredménytelen volt, hanem néhány nappal utána került sor az orosz hadsereg leghevesebb támadássorozatára ukrajnai civil célpontok és a polgári infrastruktúra ellen
– mondta Merz.
Remélem, ezúttal ez az orosz reakció elmarad. Mindenesetre európai felhatalmazás nélkül utazott, illetve anélkül, hogy velünk erről egyeztetett volna
– tette hozzá a német kancellár.
Robert Golob a berlini találkozón úgy fogalmazott: attól tart, hogy Orbán Viktor már régóta nem az európai csapatban játszik, ez a látogatás is ezt mutatja.
Nem számítunk arra, hogy bármi hasznot, bármi előnyt hozna majd ez a látogatás
– mondta a szlovén kormányfő, hozzáfűzve, hogy Orbán elsősorban a saját érdekeit szem előtt tartva tárgyal.
(MTI)
Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána
FAB-3000-es légibombát dobtak Pokrovszk védőire az orosz támadók – számol be több ukrán forrás.
30 orosz civilt küldött haza Ukrajna
A hírről az Ukrinform számol be, azt nem írták meg, Oroszország elengedett-e bárkit a hazaküldött orosz állampolgárokért cserébe és azt sem, hogy fogságból engedték-e el az illetőket. A közzétett fényképeken civil ruhásokat látni, az illetők valószínűleg nem hadifoglyok voltak.
(Ukrinform nyomán)
Stabilizálódott a front Huljajpolénél
A Zaporizzsja megyében található város határát tegnap érték el orosz katonák, miközben tegnap a front átszakadásáról jöttek hírek, az ukrán vezérkar ma közölte: a védelem stabil, urai a helyzetnek.
(RBK)
Brüsszel azonnal megszólalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Pénteken találkozott egymással Moszkvában Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az Európai Bizottság közölte, hogy a látogatás Orbán saját kezdeményezése volt, nem uniós mandátummal történt, és hangsúlyozta: az EU az egységet és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot tekinti mércének, ezért a tagállami vezetők nem képviselhetik egyénileg az Uniót ilyen ügyekben.
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, a két vezető rövid nyilatkozatokat tett az orosz médiának, de sajtótájékoztatót nem terveznek.
Ukrán jelentés
Az ukrán katonai vezérkar ma délelőtt jelentést adott ki az Oroszország elleni dróncsapásokról, állításuk szerint
- felrobbantották a szaratovi olajfinomítót,
- szétromboltak egy orosz drónindítót a krími Szaki térségében,
- fegyver- és üzemanyagraktárakat támadtak Donyeck és Luhanszk megszállt részeiben.
(UNN)
Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás
Sem Ukrajna, sem az Egyesült Államok nem avatja be európai szövetségeseit annak a béketervnek a részleteibe, melyet a múlt héten Genfben összeraktak – tudta meg a Politico európai tisztviselőktől.
Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Orbán Viktor megérkezett az orosz fővárosba, jelentette a TASSZ tudósítója - Putyin és Orbán találkozóján részt vesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is, írja a lap. A tárgyalások moszkvai idő szerint 13:00 óra után kezdődnek, értesüléseink szerint 3-4 fős delegációval van jelen a magyar fél.
Orbán Viktor Moszkvában van
A magyar kormányfő gépe a moszkvai Vnukovó reptéren sikeresen landolt, moszkvai idő szerint délután 1 órakor tárgyal az orosz delegációval, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök vezet.
(TASZSZ)
Nyíltan kimondta a Kreml: teljesen fölösleges bármilyen megállapodást kötni Ukrajnával
Teljesen fölösleges Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború lezárásáról, Oroszország ezért nemzetközi szereplőkkel tárgyal – jelentette ki ma délelőtt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az MK.ru cikke szerint.
Oroszország megkapta a genfi amerikai-ukrán béktervet
A dokumentumok kézhet vételéről Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő beszélt délelőtti sajtótájékoztatója során.
Véleményt nem mondott a tervezet realitásáról, annyit közölt csak a nyilvánossággal, hogy tárgyalnak róla, jövő héten pedig lesz egy orosz-amerikai találkozó is.
(TASZSZ nyomán)
Jermak elismerte a házkutatást
Az ukrán elnök kabinet vezetője, Andrij Jermak elismerte, hogy házkutatást tartanak nála az ukrán korrupció-ellenes szolgálatok, teljes együttműködéséről biztosította a NABU és a SAPO embereit.
A hír hátteréről itt írtunk:
Összeomlott a frontvonal - Elárulták az ukránok, mi vezetett a hatalmas orosz sikerhez
A zaporizzsjai frontszakaszon, Huljapole térségében egy ukrán alakulat engedély nélkül hagyta el állásait, aminek következtében az orosz erők oldalba tudták támadni a védelmi vonalat, és több ukrán katona eltűntként szerepel a nyilvántartásban - írta meg a dél-ukrajnai erők szóvivője alapján az Interfax-Ukrajina.
Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat
Ha az Európai Unió elkezdi a befagyasztott orosz eszközök átadását Ukrajnának, veszélybe kerülhetnek a béketárgyalások és a békekötés lehetősége Oroszországgal – írta meg Bart De Wever belga miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levélben, melyet a Reuters szerzett meg.
Ukrán jelentés
Megérkezett az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése: 247 harcérintkezést folytattak az orosz hadsereggel szárazföldön, az oroszok 53 légitámadást, 2800 dróntámadást és 3470 tüzérségi támadást hajtottak végre Ukrajna ellen.
A harcok epicentruma Pokrovszk és Kosztyantynivka.
(UNN)
Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez
Házkutatást tartanak Ukrajna korrupció-ellenes hivatalai, a NABU és a SAPO az ukrán elnöki kabinet vezetőjénél, Andrij Jermaknál – írja több ukrán lap.
A Kreml is megerősítette a Putyin-Orbán találkozót
Dmitrij Peszkov Kreml-sajtófőnök ma megerősítette a magyar és orosz vezető közti találkozó hírét.
Az eseményre Moszkvában kerül majd sor.
(TASZSZ nyomán)
Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!
Jordánia hivatalosan is felszólította Oroszországot arra, hogy fejezze be állampolgáraik toborzását, miután kiderült, hogy két jordániai férfi is elesett Ukrajnában az orosz haderőben harcolva – írta meg az Al-Dzsazíra.
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Intenzív támadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: aktiválták a légvédelemet többek közt Rosztov, Voronyezs és Moszkva régiókban is – számol be a TASZSZ hírügynökség.
Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök
Ma találkozik Moszkvában Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök - olvasható az MTI cikkében.
Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”
Egyértelműen és határozottan visszautasította Ukrajna azt a békefeltételt, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap nyilvánosan megfogalmazott délutáni sajtóválaszában.
Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható vissza:
