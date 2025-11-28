Új célár érkezett az aranyra – most érdemes résen lenni!

A Goldman Sachs több mint 900 intézményi befektetői ügyfelének megkérdezése alapján

a válaszadók 36 százaléka – a legnagyobb csoport – úgy véli, hogy az arany lendülete kitart, és az ár meghaladja az 5000 dollárt unciánként 2026 végére.

További 33 százalék szerint az árfolyam 4500 és 5000 dollár közé emelkedhet a november 12-14. között végzett felmérés alapján.

Az intézményi befektetők több mint 70 százaléka számít az arany árának emelkedésére jövőre, míg mindössze 5 százalékuk véli úgy, hogy az ár visszaeshet 3500-4000 dollár közé a következő 12 hónapban.

Pénteken az arany ára kéthetes csúcsra emelkedett, amit a Fed kamatcsökkentési reményei támogattak - az azonnali ár 0,45 százalékkal 4175,50 dollárra nőtt, mostanra pedig már 4215 dollár fölé emelkedett.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

A felmérésben a válaszadók 38 százaléka a központi bankok aranyvásárlását jelölte meg az áremelkedés fő hajtóerejeként, míg 27 százalékuk a költségvetési aggodalmakat nevezte meg okként. Az idei évben a befektetők széles köre – a lakossági vásárlóktól a fedezeti alapokig – fordult az arany felé, amely hagyományosan biztonságos menedékeszköznek számít a gazdasági bizonytalanság idején.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ