Újabb ország jelentkezett be az olcsó európai védelmi hitelért
Portfolio
Portugália 5,8 milliárd eurós kedvezményes hitelre pályázott az EU új védelmi programjából.

António Leitão Amaro kabinetminiszter pénteken közölte, hogy az ország 5,8 milliárd euró összegű, alacsony kamatozású hitelt igényelt az uniós védelmi programból a fegyveres erők képességeinek növelésére.

A Security Action for Europe (SAFE) egy 150 milliárd eurós uniós kezdeményezés, amely a védelmi kapacitások erősítését, a kritikus hiányosságok felszámolását és az eszközbeszerzéseket támogatja, miközben Európát potenciális orosz fenyegetések érik.

A program legfeljebb 45 éves futamidejű hiteleket kínál, 10 éves törlesztési türelmi idővel.

Ez nagyon fontos erőfeszítés fegyveres erőink megerősítésére, hogy megvédhessék területünket, tengeri övezetünket és egész Európát – mondta Leitão Amaro újságíróknak. Részleteket nem árult el arról, milyen eszközök beszerzését tervezi Portugália, de jelezte, hogy a kormány célja "a portugál ipar megerősítése".

A SAFE-forrásokra pályázó országok költési terveit az Európai Bizottság felülvizsgálja, és 2026 elejére várja az első kifizetések jóváhagyását.

A Bizottság arra ösztönzi az uniós tagállamokat, hogy azonosítsák a legfontosabb védelmi igényeket, és indítsanak nagyszabású, páneurópai projekteket a védelem erősítésére Oroszországgal szemben. Hangsúlyozza, hogy a beszerzéseket lehetőség szerint Európán belülről kell fedezni.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

