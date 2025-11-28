Trump vámjai átrajzolják a világkereskedelmet: 22%-kal zuhant a kínai import, míg más országok profitálnak

A WTO áruforgalmi barométere szeptemberre 101,8-ra csökkent a júniusi 102,2-ről - közölte pénteken a genfi székhelyű szervezet. A 100-as alapérték azt jelzi, hogy a következő negyedéves növekedés összhangban van a középtávú trendekkel.

A légi fuvarozás és a konténeres szállítás adatai továbbra is bővülést mutatnak, bár a júniusi értékekhez képest gyengültek, ami "a világszerte szállított áruk lehűlésére utal" - áll a jelentésben. Az autóipari és elektronikai mutatók stabilizálódtak, a mezőgazdaság továbbra is zsugorodást mutat, míg az új exportmegrendelések javulást jeleznek.

Donald Trump amerikai elnök 10% vagy annál magasabb vámjai, amelyeket a legtöbb jelentős kereskedelmi partnertől származó importra vetett ki, az év nagy részében megzavarták a nemzetközi kereskedelmet.

Ez arra ösztönözte az amerikai importőröket, hogy előrehozzák megrendeléseiket az importadók elkerülése érdekében, valamint a keresletet a legmagasabb vámokkal sújtott piacokról más irányokba terelte.

Az Egyesült Államok Kínából származó áruimportja például 22%-kal csökkent az év augusztusáig, miközben az olyan piacokról származó szállítmányok, mint Vietnam, India, Thaiföld, Malajzia és Tajvan, mind több mint 20%-kal növekedtek az idén - a Washingtonban közzétett adatok szerint.

A WTO október 7-i legfrissebb előrejelzése szerint a világkereskedelem volumennövekedése idén várhatóan 2,4% lesz, ami lassabb a 2024-ben elért 2,8%-os ütemnél.

A jövő évi kilátások jelentős lassulást vetítenek előre, mindössze 0,5%-os növekedéssel számolnak.

