  • Megjelenítés
Trump vámjai átrajzolják a világkereskedelmet: 22%-kal zuhant a kínai import, míg más országok profitálnak
Gazdaság

Trump vámjai átrajzolják a világkereskedelmet: 22%-kal zuhant a kínai import, míg más országok profitálnak

Portfolio
A Világkereskedelmi Szervezet (WTO) jelentése szerint lassult a globális áruforgalom az elmúlt negyedévben, miután elhalványult az amerikai vámok bevezetése előtti előrehozott megrendelések korábbi lendülete – közölte a Bloomberg.

A WTO áruforgalmi barométere szeptemberre 101,8-ra csökkent a júniusi 102,2-ről - közölte pénteken a genfi székhelyű szervezet. A 100-as alapérték azt jelzi, hogy a következő negyedéves növekedés összhangban van a középtávú trendekkel.

A légi fuvarozás és a konténeres szállítás adatai továbbra is bővülést mutatnak, bár a júniusi értékekhez képest gyengültek, ami "a világszerte szállított áruk lehűlésére utal" - áll a jelentésben. Az autóipari és elektronikai mutatók stabilizálódtak, a mezőgazdaság továbbra is zsugorodást mutat, míg az új exportmegrendelések javulást jeleznek.

Donald Trump amerikai elnök 10% vagy annál magasabb vámjai, amelyeket a legtöbb jelentős kereskedelmi partnertől származó importra vetett ki, az év nagy részében megzavarták a nemzetközi kereskedelmet.

Ez arra ösztönözte az amerikai importőröket, hogy előrehozzák megrendeléseiket az importadók elkerülése érdekében, valamint a keresletet a legmagasabb vámokkal sújtott piacokról más irányokba terelte.

Még több Gazdaság

Erősen bírálta Orbán Viktor moszkvai útját Friedrich Merz

Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán

Így váltak a nyugdíjasok a rendszerváltozás legnagyobb veszteseivé

Az Egyesült Államok Kínából származó áruimportja például 22%-kal csökkent az év augusztusáig, miközben az olyan piacokról származó szállítmányok, mint Vietnam, India, Thaiföld, Malajzia és Tajvan, mind több mint 20%-kal növekedtek az idén - a Washingtonban közzétett adatok szerint.

A WTO október 7-i legfrissebb előrejelzése szerint a világkereskedelem volumennövekedése idén várhatóan 2,4% lesz, ami lassabb a 2024-ben elért 2,8%-os ütemnél.

A jövő évi kilátások jelentős lassulást vetítenek előre, mindössze 0,5%-os növekedéssel számolnak.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat
Kiderült az igazság a magyar csapvízről: íme, hol iható nyugodtan, és hol szigorúan tilos
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility