Szárnyaló eredmény, megerősített várakozások - Jelentett a 4iG

A harmadik negyedév főbb számai
187 milliárd forintos bevételt ért el a 4iG a harmadik negyedévben, ami 6 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest - derül ki a negyedéves gyorsjelentésből.
A bevételek nagyobb részét adó távközlési üzletág erős teljesítményt mutatott a cég közleménye szerint, a 4iG Csoport kereskedelmi távközlési divíziója az előző évihez képest nagyobb mértékben növelte mobilpiaci részesedését, sikeresen növelte az ügyfelei számát, a televíziós piacon abszolút piacvezető. A PR-Telecom Zrt. akvizíciójának lezárása növelte a csoport hálózati lefedettségét és ügyfélállományát, míg a Netfone Távközlési Kft. megvásárlásának bejelentése tovább szélesíti a 4iG mobilpiaci jelenlétének lehetőségeit. A cégcsoport emellett tovább erősítette stratégiai együttműködéseit az Egyesült Arab Emírségek vezető technológiai és távközlési szereplőivel, köztük a Mubadala és az e& (etisalat by e&) vállalatokkal. Mindeközben a 4iG Csoport lényeges előrelépést ért el az Egyiptomot és Albániát összekötő tengeralatti adatkábel-beruházás kapcsán is, amely elnyerte az Európai Bizottság támogatását.
A bevételek megoszlása továbbra is erősen a távközlési divízió felé koncentrálódik, több mint 86 százalékot ad, ugyanakkor a csoport várakozásai szerint ez a jövőben valamelyest az űr- és védelmi üzletág irányába tolódhat el. A vállalatcsoport űr- és védelmi üzletágának bővülése egyre hangsúlyosabb szerepet játszik a 4iG Csoport stratégiájában, illetve a középtávú növekedési kilátásaiban. A 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) a negyedév során jelentős stratégiai előrelépést tett egy a hazai és közép-kelet-európai régióban is meghatározó védelmi ipari portfólió kialakításának érdekében: 96 milliárd forintos tőkeemelést jelentett be hazai védelmi ipari befektetések és projektek megvalósítása érdekében, a 4iG SDT holdingvállalat előkészítette az N7 Defence Zrt.-ben és a Rába Nyrt.-ben megvalósuló többségi tulajdonszerzést, valamint megerősítette hazai- és nemzetközi stratégia partnerségeit és védelmi digitalizációs együttműködéseit (Czechoslovak Group, EDGE Group), amely mellett tovább bővítette és szorosabbra fűzte űripari partnerségeit olyan globális vállalatokkal, mint az amerikai Axiom Space, vagy a francia Eutelsat. A 4iG SDT jelenleg 1,37 milliárd eurót meghaladó megrendelésállománnyal rendelkezik, amitől további bővülést vár a vállalat.
Ami az eredményeket illeti, harmadik negyedévben a távközlési cégeknél leginkább figyelt eredményességi mutató, az EBITDA közel 18 százalékos növekedést mutatott az előző év azonos időszakához képest, és elérte a 70 milliárd forintot.
Az EBITDA-marzs pedig 37 százalék fölé emelkedett.
A működési költségek között nagyobb csökkenés volt az „egyéb működési ráfordítások” soron, a személyi jellegű ráfordítások viszont 26 százalékkal nőttek. A működési eredmény összességében 46 százalékkal emelkedett, 21 milliárd forintra.
Az átfogó eredmény pozitív lett a harmadik negyedévben, a fordulatot az előző év azonos időszakához képest elsősorban a működési eredmény érdemi javulása, valamint a jelentős árfolyamnyereség támogatta – közölte a cég.
Így néz ki az első kilenc hónap
Az év első kilenc hónapjában az árbevétel meghaladta a 538 milliárd forintot, az EBITDA 192 milliárd forintot tett ki, ez 8, illetve13 százalékos növekedés év/év alapon, az EBITDA-marzs pedig 36 százalékra rúgott. A konszolidált adózott eredmény 7,9 milliárd forintra emelkedett, ami jelentős javulás az egy évvel korábbi veszteség után, míg az egyszeri tételektől és a korábbi akvizíciók vételárallokációs hatásaitól megtisztított nyereség 34,9 milliárd forint volt.
Megerősített várakozások
A vállalatcsoport a harmadik negyedév eredményeit követően megerősítette a 10 százalékot meghaladó éves árbevétel-növekedésre vonatkozó várakozását,
amelyet a Transzformációs Program lezárásával realizálható szinergiák kiaknázása, a hazai piacon egyedülálló hálózati infrastruktúrára és szolgáltatásportfólióra épülő 2Connect Kft. elindulása, valamint az informatikai üzletág hagyományosan erős negyedik negyedéves teljesítménye is alátámaszt. A csoport célja, hogy legkésőbb 2026 január végéig lezárja bejelentett jelentősebb akvizícióit, amelyek számottevően javíthatják a csoport pénzügyi teljesítményét – közölte a vállalat.
Mit csinált idén az árfolyam?
A 4iG árfolyama több mint az ötszörösére emelkedett idén, ahogy sorra érkeztek a hírek a védelmi üzletág kiépítésével kapcsolatban, amit láthatóan pozitívan fogadtak a befektetők.
A 4iG a legjobban teljesítő vállalat volt idén a nagy európai távközlési papírok között.
Címlapkép forrása: Portfolio
