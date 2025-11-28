  • Megjelenítés
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét
Bejelentette Donald Trump: indul a katonai csapás, Amerika megtámadja Oroszország kulcsfontosságú szövetségesét

Az Egyesült Államok hamarosan megindítja a szárazföldi katonai csapásokat Venezuela ellen – jelentette be pár órája Donald Trump amerikai elnök.

Valószínűleg észrevették, hogy már nem szállítanak [drogokat] a tengeren, szóval elkezdjük őket megállítani a szárazföldön is. A szárazföld egyszerűbb, nagyon hamar meg fogunk indulni”

– mondta az amerikai elnök a CNN cikke szerint.

Figyelmeztetjük őket: ne küldjenek több mérget az országunkba!”

– fogalmazott.

Az Egyesült Államok elnöke Venezueláról beszélt: az amerikai vezetés nagy mennyiségű katonai képességet, köztük egy repülőgép-hordozó harci kötelékét, egy tucat hadihajót és nagy hatótávolságú cirkálórakétákkal felszerelt tengeralattjárókat vezényelt a latin-amerikai ország köré.

Trump a napokban arról is beszélt, hogy nyitott arra, hogy tárgyaljon Venezuela elnökével, Nicolas Maduróval, korábban viszont arról nyilatkozott, hogy Madurónak ideje távozni az ország éléről és ha nem megy önként, az USA el fogja távolítani onnan.

Madurót az USA jelenlegi vezetése illegitim elnöknek, drogcsempésznek és terroristának tartja.

