Kötelező maszkviselés és a látogatási tilalom jön a veszprémi kórházban

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház közlése szerint 2025. december 1-jén, hétfőn reggel 8 órától új védelmi protokoll lép életbe. A főigazgatói utasítás célja a betegek, az egészségügyi dolgozók és a látogatók egészségének védelme.

Az új előírások szerint minden közösségi területen – a folyosókon, a várókban, a kórtermekben, a rendelőkben és a vizsgálókban – kötelező az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk viselése.

Kivételt csak a fekvőbetegek jelentenek, akik saját kórtermükben nem kötelesek maszkot hordani.

Az intézmény területére belépve és onnan távozva mindenkinek alkoholos kézfertőtlenítőt kell használnia – áll a kórház közleményében.

Jelentős korlátozások lépnek életbe a betegek látogatásában is. Teljes látogatási tilalom lesz az intenzív terápiás részlegeken, a klinikai onkológián, a sugárterápiás osztályon, az újszülött- és gyermekintenzív egységen, valamint a szülészeti részlegen.

Különleges esetekben, szakmai indok alapján, az osztályvezető vagy az ügyeletes orvos egyedi engedélyével lehetséges a látogatás.

Légúti megbetegedés tüneteit mutató vagy lázas személyek nem látogathatnak betegeket. A szigorú szabályok nem vonatkoznak azokra a kísérőkre, akiknek jelenléte szakmai okból szükséges.

Az intézkedések visszavonásig maradnak hatályban – hangsúlyozta a kórház.

