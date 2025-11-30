  • Megjelenítés
Kötelező maszkviselés és a látogatási tilalom jön a veszprémi kórházban
Gazdaság

Kötelező maszkviselés és a látogatási tilalom jön a veszprémi kórházban

Portfolio
December 1-jétől szigorú járványügyi szabályok lépnek életbe a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórházban: kötelező a maszkviselés, több osztályon pedig látogatási tilalom lesz. A főigazgatói döntés visszavonásig érvényes - tudósított a vehir.hu.

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház közlése szerint 2025. december 1-jén, hétfőn reggel 8 órától új védelmi protokoll lép életbe. A főigazgatói utasítás célja a betegek, az egészségügyi dolgozók és a látogatók egészségének védelme.

Az új előírások szerint minden közösségi területen – a folyosókon, a várókban, a kórtermekben, a rendelőkben és a vizsgálókban – kötelező az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk viselése.

Kivételt csak a fekvőbetegek jelentenek, akik saját kórtermükben nem kötelesek maszkot hordani.

Az intézmény területére belépve és onnan távozva mindenkinek alkoholos kézfertőtlenítőt kell használnia – áll a kórház közleményében.

Még több Gazdaság

Elsöprő eredmény született: a svájciak kategorikusan elutasították a szupergazdagok megadóztatását

Tényleg elszállt az idő a magyar nyugdíjrendszer felett: már nem dughatjuk homokba a fejünket

Ilyen hibákat követnek el a kormányok a kínai importra reagálva, pedig lenne jobb megoldás is

Jelentős korlátozások lépnek életbe a betegek látogatásában is. Teljes látogatási tilalom lesz az intenzív terápiás részlegeken, a klinikai onkológián, a sugárterápiás osztályon, az újszülött- és gyermekintenzív egységen, valamint a szülészeti részlegen.

Különleges esetekben, szakmai indok alapján, az osztályvezető vagy az ügyeletes orvos egyedi engedélyével lehetséges a látogatás.

Légúti megbetegedés tüneteit mutató vagy lázas személyek nem látogathatnak betegeket. A szigorú szabályok nem vonatkoznak azokra a kísérőkre, akiknek jelenléte szakmai okból szükséges.

Az intézkedések visszavonásig maradnak hatályban – hangsúlyozta a kórház.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Fórum

Ez is érdekelhet
A legendás német Párducnál is jobb tank lett volna a honvédség csúcsfegyvere – Súlyos bukás lett a projekt vége
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Itt az előrejelzés a következő hetekre: kiderült, mikor köszönt be igazán a tél Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility