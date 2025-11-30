Kötelező maszkviselés és a látogatási tilalom jön a veszprémi kórházban

A Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház közlése szerint 2025. december 1-jén, hétfőn reggel 8 órától új védelmi protokoll lép életbe. A főigazgatói utasítás célja a betegek, az egészségügyi dolgozók és a látogatók egészségének védelme.
Az új előírások szerint minden közösségi területen – a folyosókon, a várókban, a kórtermekben, a rendelőkben és a vizsgálókban – kötelező az orrot és a szájat eltakaró védőmaszk viselése.
Kivételt csak a fekvőbetegek jelentenek, akik saját kórtermükben nem kötelesek maszkot hordani.
Az intézmény területére belépve és onnan távozva mindenkinek alkoholos kézfertőtlenítőt kell használnia – áll a kórház közleményében.
Jelentős korlátozások lépnek életbe a betegek látogatásában is. Teljes látogatási tilalom lesz az intenzív terápiás részlegeken, a klinikai onkológián, a sugárterápiás osztályon, az újszülött- és gyermekintenzív egységen, valamint a szülészeti részlegen.
Különleges esetekben, szakmai indok alapján, az osztályvezető vagy az ügyeletes orvos egyedi engedélyével lehetséges a látogatás.
Légúti megbetegedés tüneteit mutató vagy lázas személyek nem látogathatnak betegeket. A szigorú szabályok nem vonatkoznak azokra a kísérőkre, akiknek jelenléte szakmai okból szükséges.
Az intézkedések visszavonásig maradnak hatályban – hangsúlyozta a kórház.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
