Zelenszkij újjáépítési és beruházási tanácsadót nevezett ki

Zelenszkij vasárnap bejelentette, hogy Okszana Markarovát, Ukrajna korábbi washingtoni nagykövetét nevezi ki az újjáépítésért és a beruházásokért felelős tanácsadójának.

Az elnök szerint az alapvető cél az ország függetlenségének megvédése és a mindennapi túlélés biztosítása.

Emellett hosszabb távú feladat, hogy Ukrajna a harcok után újjáépüljön, és helyreálljon a normális gazdasági növekedés.

Forrás: Reuters

