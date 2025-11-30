  • Megjelenítés
Zelenszkij újjáépítési és beruházási tanácsadót nevezett ki
Globál

Zelenszkij újjáépítési és beruházási tanácsadót nevezett ki

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Okszana Markarovát nevezte ki újjáépítési és beruházási tanácsadójának, aki korábban Ukrajna washingtoni nagykövete volt.

Zelenszkij vasárnap bejelentette, hogy Okszana Markarovát, Ukrajna korábbi washingtoni nagykövetét nevezi ki az újjáépítésért és a beruházásokért felelős tanácsadójának.

Az X-en közölte, hogy Okszana Markarova mától az újjáépítésért és beruházásokért felelős tanácsadójaként támogatja tovább az országot.

Az elnök szerint az alapvető cél az ország függetlenségének megvédése és a mindennapi túlélés biztosítása.

Emellett hosszabb távú feladat, hogy Ukrajna a harcok után újjáépüljön, és helyreálljon a normális gazdasági növekedés.

Még több Globál

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Netanjahu kegyelmet kér az államfőtől a korrupciós pere miatt

Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
A legendás német Párducnál is jobb tank lett volna a honvédség csúcsfegyvere – Súlyos bukás lett a projekt vége
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Legyőzték a legendás Gripen vadászgépet: egyértelmű fölényt szerzett a rivális repülő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility