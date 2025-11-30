Netanjahu kegyelmet kér az államfőtől a korrupciós pere miatt

Netanjahu azzal indokolta lépését, hogy a büntetőeljárás akadályozza a kormányzást, és a kegyelem az ország érdekét szolgálná.
Az ország leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányfője továbbra is tagadja a vesztegetés, a csalás és a hivatali visszaélés vádját. Ügyvédei az elnöki hivatalnak küldött levelükben azt írták, változatlanul úgy vélik, az eljárás teljes felmentéssel zárulna.
Ügyvédeim ma kegyelmi kérelmet nyújtottak be az államfőhöz. Aki az ország javát akarja, támogassa ezt a lépést
– mondta Netanjahu a pártja, a Likud által közzétett rövid videóüzenetben.
Jichák Hercog elnök hivatala vasárnap közölte, hogy megérkezett a kérelem, és nyilvánosságra hozta az ügyvédek levelét. A közlés szerint az iratokat – a szokásos eljárásrendnek megfelelően – továbbítják az igazságügyi minisztériumnak szakmai vélemények beszerzésére. Ezeket az elnök jogi tanácsadójához terjesztik, aki ajánlást fogalmaz meg az államfő számára. Izrael igazságügyi minisztere Járiv Levin, a Likud tagja és Netanjahu közeli szövetségese.
A levélben Netanjahu ügyvédei azzal érveltek, hogy a miniszterelnök elleni büntetőeljárás elmélyítette a társadalmi megosztottságot, és a per lezárása a nemzeti megbékélés feltétele. Azt is írták, hogy a mind gyakoribb bírósági tárgyalások aránytalan terhet jelentenek, miközben a kormányzati feladatokat kell ellátni. Netanjahu videóüzenetében így fogalmazott:
Hetente háromszor kell tanúskodnom... Ez lehetetlen elvárás, amit mással nem szoktak megtenni.
Hangsúlyozta, hogy többszöri választási győzelemmel kapta meg a közbizalmat.
Sem a miniszterelnök, sem az ügyvédei nem ismerték el bűnösségét. Izraelben a kegyelmet hagyományosan csak az eljárás jogerős lezárulta és az elítélés után adják meg. Netanjahu jogi képviselői szerint azonban az elnök akkor is közbeléphet, ha a közérdek ezt kívánja, különös tekintettel a megosztottság csökkentésére és a nemzeti egység erősítésére.
Az ellenzék vezetője, Jáir Lapid közleményében azt írta, hogy Netanjahut nem szabad kegyelemben részesíteni bűnösség elismerése, megbánás kifejezése és azonnali visszavonulás nélkül a politikai élettől.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: Portfolio
Kína teljesen eltaposhatja Európát, ha most nem szorítjuk össze a fogunkat
Matura Tamás elemzése.
Súlyos döntés előtt állnak az olajhatalmak
Mire lehet számítani?
Ukrajna akcióját követően Oroszország minden nemzetközi fórumon figyelmeztet: "veszélyben a globális biztonság"
Felfüggesztette működését a CPC.
Oroszországi olajfinomítót találtak el az ukránok
Megsérült egy gázvezeték.
Megszólalt a neves pénzember: elkezdődött a világtörténelem legnagyobb összeomlása
Kipukkant a buborék.
350 ezer liter csempészett üzemanyagra csaptak le a hatóságok
Lefoglalták a tartályhajót.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Az osztalék portfólióm - 2025. november
Két új céget is vettem, meg bővítettem is, szóval aktív volt ez a hónap is.VáltozásokFederal Agricultural Mortgage Corporation( AGM) vásárlás 164 dolláron. A hozama csak 3,66%, de nem ezért
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló folyamatok zajlanak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss jelentése szerint a lakásárak elszaka
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai
Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.