Netanjahu kegyelmet kér az államfőtől a korrupciós pere miatt

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap kegyelmet kért az államfőtől a régóta húzódó korrupciós pere miatt.

Netanjahu azzal indokolta lépését, hogy a büntetőeljárás akadályozza a kormányzást, és a kegyelem az ország érdekét szolgálná.

Az ország leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányfője továbbra is tagadja a vesztegetés, a csalás és a hivatali visszaélés vádját. Ügyvédei az elnöki hivatalnak küldött levelükben azt írták, változatlanul úgy vélik, az eljárás teljes felmentéssel zárulna.

Ügyvédeim ma kegyelmi kérelmet nyújtottak be az államfőhöz. Aki az ország javát akarja, támogassa ezt a lépést

– mondta Netanjahu a pártja, a Likud által közzétett rövid videóüzenetben.

Jichák Hercog elnök hivatala vasárnap közölte, hogy megérkezett a kérelem, és nyilvánosságra hozta az ügyvédek levelét. A közlés szerint az iratokat – a szokásos eljárásrendnek megfelelően – továbbítják az igazságügyi minisztériumnak szakmai vélemények beszerzésére. Ezeket az elnök jogi tanácsadójához terjesztik, aki ajánlást fogalmaz meg az államfő számára. Izrael igazságügyi minisztere Járiv Levin, a Likud tagja és Netanjahu közeli szövetségese.

A levélben Netanjahu ügyvédei azzal érveltek, hogy a miniszterelnök elleni büntetőeljárás elmélyítette a társadalmi megosztottságot, és a per lezárása a nemzeti megbékélés feltétele. Azt is írták, hogy a mind gyakoribb bírósági tárgyalások aránytalan terhet jelentenek, miközben a kormányzati feladatokat kell ellátni. Netanjahu videóüzenetében így fogalmazott:

Hetente háromszor kell tanúskodnom... Ez lehetetlen elvárás, amit mással nem szoktak megtenni.

Hangsúlyozta, hogy többszöri választási győzelemmel kapta meg a közbizalmat.

Sem a miniszterelnök, sem az ügyvédei nem ismerték el bűnösségét. Izraelben a kegyelmet hagyományosan csak az eljárás jogerős lezárulta és az elítélés után adják meg. Netanjahu jogi képviselői szerint azonban az elnök akkor is közbeléphet, ha a közérdek ezt kívánja, különös tekintettel a megosztottság csökkentésére és a nemzeti egység erősítésére.

Az ellenzék vezetője, Jáir Lapid közleményében azt írta, hogy Netanjahut nem szabad kegyelemben részesíteni bűnösség elismerése, megbánás kifejezése és azonnali visszavonulás nélkül a politikai élettől.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio