Fontos bírósági döntésnek örülhet Donald Trump: korlátlan hatalmat kap a kezébe

Egy amerikai fellebbviteli bíróság pénteken kimondta, hogy Donald Trump elnök jogszerűen bocsáthatta el két szövetségi munkaügyi testület demokrata párti tagjait. A döntés jelentős győzelem a republikánus elnök számára abban a törekvésében, hogy szorosabb ellenőrzés alá vonja a Fehér Háztól elvben független ügynökségeket.

A washingtoni fellebbviteli bíróság 2–1 arányban úgy határozott, hogy alkotmányellenesek azok a szövetségi törvények, amelyek szerint a Nemzeti Munkaügyi Kapcsolatok Testülete (NLRB) és az Érdemrendszeri Védelmi Testület tagjai csak indokolt esetben – például hanyagság vagy hivatali visszaélés miatt – menthetők fel.

Trump januárban, indoklás nélkül bocsátotta el Cathy Harrist és Gwynne Wilcoxot. Ilyen lépésre korábban nem volt példa egyik ügynökség történetében sem. Azóta számos más, hagyományosan pozíciójukat megőrző tisztviselőt is menesztett, köztük több testületi tagot és az egyes ügynökségek pazarlását, illetve korrupcióját vizsgáló főfelügyelőket.

A kormányzat azzal érvelt, hogy az elbocsátás elleni védelem korlátozza az alkotmány által az elnöknek biztosított, széles körű végrehajtó hatalmat.

Harris és Wilcox menesztése megbénította mindkét testület működését. A már korábban is fennálló üres helyek miatt a szervezetek elveszítették a határozatképességükhöz szükséges létszámot. Az NLRB előtt így is több száz, az Érdemrendszeri Védelmi Testületnél pedig több ezer ügy vár elbírálásra Trump hivatalba lépése óta.

Jogászok szerint a védelem eltörlése több területen is közvetlenebb befolyást adhat az elnök kezébe, többek között a kereskedelem, az energetika, a versenyjog, a pénzügyek és a fogyasztóvédelem szabályozásában.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio