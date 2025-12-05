Kiderült, mennyit keresnek jövőre a Tesco írországi dolgozói

Az emelés eredményeként a szupermarket átlagos órabére 18,13 euróra (6925 forint) növekszik. A vállalat jelenleg több mint 13 500 állandó alkalmazottat foglalkoztat 188 üzletében, elosztóközpontjaiban és irodáiban országszerte.

A kiskereskedő közlése szerint a 2026-os bérekre és juttatásokra fordított többletberuházás – beleértve a 3,5 millió eurós befektetést az automatikus nyugdíjbiztosítási rendszerbe – összesen meghaladja a 15 millió eurót. Ez a legújabb lépés az elmúlt két évben bérekre és juttatásokra fordított több mint 30 millió eurós beruházásra épül.

A béremelés mellett a Tesco 3 millió eurós beruházást jelentett be, amelyet dolgozói állandó munkaóráinak növelésére fordít. Ez a befektetés a 2025-ben már bevezetett juttatásbővítéseket követi, köztük a dolgozói kedvezmény éves felső határának eltörlését (amely korábban 2000 euróban volt maximálva), valamint a kiskereskedő ingyenes virtuális háziorvosi szolgáltatásának folyamatos biztosítását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images