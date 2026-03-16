Brutális hőingást mértek a meteorológusok
Több mint 20 Celsius-fok volt a napi hőingás az ország egyes részein - derül ki a HungaroMet Zrt. hétfői Facebook-bejegyzéséből.

Vasárnap szinte zavartalanul sütött a nap, a maximum-hőmérséklet 13-19 Celsius-fok között alakult, ami 5-6 fokkal magasabb a sokévi átlagnál.

Hétfő reggelre nagy területen volt fagy, a fagyzugos helyeken mínusz 4 fok alatti értékeket mértek.

Ennek megfelelően a napi hőingás is ezeken a pontokon haladta meg a 20 fokot, míg a hegyekben és a Balaton térségében ez 10 fok alatt maradt.

A bejegyzéshez készített infografika szerint vasárnap a Nógrád vármegyei Szécsényben volt a legmelegebb, 19,0 fok, míg a Vas vármegyei Szentgotthárdon 13,4 fokot mértek. Hétfő hajnalban a Nógrád vármegyei Zabarban mínusz 7 fokot regisztráltak, míg a Veszprém vármegyei Balatonedericsen 7,0 fokot. A 24 órás abszolút hőingás Zabarban 24,4 fok volt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

