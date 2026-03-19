Bajba került az Egyesült Államok vadászgépe: kényszerleszállással végződött a veszélyes bevetés

Az incidenst egy hivatalos amerikai forrás is megerősítette. Tim Hawkins kapitány, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának (CENTCOM) szóvivője közleményben jelezte, hogy már vizsgálják az esetet.

Kiemelte, tudomásuk van arról, hogy

egy amerikai F-35-ös vadászgép Irán feletti bevetése után kényszerleszállást hajtott végre egy térségbeli amerikai légitámaszponton.

A szóvivő hozzátette, hogy a gép biztonságosan földet ért, a pilóta állapota pedig stabil.

