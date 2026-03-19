Gulyás Gergely: a kormány nem enged az uniós csúcson
Gulyás Gergely: a kormány nem enged az uniós csúcson

Portfolio
Csütörtök délelőtt tíz órától Kormányinfón ismerteti a kormány friss döntéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményen valószínűleg kiemelt hangsúlyt kapnak a világpiaci árak, illetve a magyar-ukrán feszültségek.
Mindenki hazatért, aki akart

Akik a Közel-Keletről haza akartak jutni, azok már hazatértek. Lehet, hogy néhányan még vannak, de sokan nincsenek, akik nem tudtak hazatérni - mondja Gulyás Gergely.

Nem kérték, hogy segítsünk megvédeni a Hormuzi-szorost

Magyarországot nem kérte az amerikai adminisztráció, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros biztosításában, de ez az egész világ érdeke, részben ebből adódik az energiaárak emelkedése - emeli ki a miniszter.

Nem hisznek az ígéreteknek

Semmilyen ígéretnek nem hiszünk, akkor tudjuk támogatni a kérdéses döntéseket, ha ideér az olaj Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül - mondja Gulyás azzal kapcsolatban, milyen kompromisszumra lehet hajlandó az uniós csúcson a magyar kormány.

Jön Vance Budapestre?

Minden külföldi állami vezetői látogatásról a megfelelő időben tájékoztatást adunk. Az amerikai republikánus párt több alkalommal egyértelművé tette, hogy a következő négy évben Magyarország jelenlegi vezetésével kíván együttműködni, ezért nem zárható ki, hogy személyes jelenlétükkel támogatják majd a kampányt - mondta Gulyás Gergely azokkal a szerdai hírekkel kapcsolatban, melyek szerint J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre látogathat a következő napokban.

Megsegítik a tejtermelőket

A kormány további 7 milliárd forinttal segíti meg a tejtermelő gazdákat miután Európában tejtermelési válság alakult ki, ami komoly kihívás a gazdák számára. Minden liter után 15 forintos felárat fog fizetni a kormány.

Három ukránt kitiltanak Magyarországról

A kormány döntött arról, hogy miután minden ukrán fenyegetést elfogadhatatlannak tart, ezért három ukrán állampolgárt kitilt Magyarországról és a schengeni övezetből. Köztük volt ukrán titkosszolgálati tiszt, hírszerző és politikai elemző van - mondja a miniszter.

Uniós csúcs

Tegnap ülésezett a kormány, a legfontosabb napirendi pont az európai helyzet értékelése volt az uniós csúcs előtt. A találkozó témája hivatalosan a versenyképesség, ez önmagában indokolt - kezdi Gulyás Gergely. Szerinte az EU egyértelműen lemaradt ezen a területen az USA és Kína mögött, az orosz energiahordozók kitiltása tovább rombolja az Unió versenyképességét.

Úgy gondoljuk, hogy a csúcs csak közvetetten szól majd a versenyképességről, valójában Ukrajna lesz a téma

- mondja a miniszter. Hozzáteszi, hogy a magyar kormány döntése változatlan: amíg nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem tudnak támogatni. Igaz ez a huszadik szankciós csomagra és a 90 milliárd eurós támogatásra is.

Hamarosan jönnek a kormány friss bejelentései

Gulyás Gergely a kormány friss döntéseit ismertetheti csütörtök délelőtt, a Kormányinfón fontos témák kerülhetnek terítékre, mint például

  • a világpiaci energiaárak emelkedése és annak hatása Magyarországra,
  • a jelenleg is zajló uniós csúcs,
  • a magyar-ukrán feszültségek és a Barátság kőolajvezeték sorsa.

Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

