Gulyás Gergely: a kormány nem enged az uniós csúcson

Mindenki hazatért, aki akart
Akik a Közel-Keletről haza akartak jutni, azok már hazatértek. Lehet, hogy néhányan még vannak, de sokan nincsenek, akik nem tudtak hazatérni - mondja Gulyás Gergely.
Nem kérték, hogy segítsünk megvédeni a Hormuzi-szorost
Magyarországot nem kérte az amerikai adminisztráció, hogy segítsünk a Hormuzi-szoros biztosításában, de ez az egész világ érdeke, részben ebből adódik az energiaárak emelkedése - emeli ki a miniszter.
Nem hisznek az ígéreteknek
Semmilyen ígéretnek nem hiszünk, akkor tudjuk támogatni a kérdéses döntéseket, ha ideér az olaj Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül - mondja Gulyás azzal kapcsolatban, milyen kompromisszumra lehet hajlandó az uniós csúcson a magyar kormány.
Jön Vance Budapestre?
Minden külföldi állami vezetői látogatásról a megfelelő időben tájékoztatást adunk. Az amerikai republikánus párt több alkalommal egyértelművé tette, hogy a következő négy évben Magyarország jelenlegi vezetésével kíván együttműködni, ezért nem zárható ki, hogy személyes jelenlétükkel támogatják majd a kampányt - mondta Gulyás Gergely azokkal a szerdai hírekkel kapcsolatban, melyek szerint J. D. Vance amerikai alelnök Budapestre látogathat a következő napokban.
Megsegítik a tejtermelőket
A kormány további 7 milliárd forinttal segíti meg a tejtermelő gazdákat miután Európában tejtermelési válság alakult ki, ami komoly kihívás a gazdák számára. Minden liter után 15 forintos felárat fog fizetni a kormány.
Három ukránt kitiltanak Magyarországról
A kormány döntött arról, hogy miután minden ukrán fenyegetést elfogadhatatlannak tart, ezért három ukrán állampolgárt kitilt Magyarországról és a schengeni övezetből. Köztük volt ukrán titkosszolgálati tiszt, hírszerző és politikai elemző van - mondja a miniszter.
Uniós csúcs
Tegnap ülésezett a kormány, a legfontosabb napirendi pont az európai helyzet értékelése volt az uniós csúcs előtt. A találkozó témája hivatalosan a versenyképesség, ez önmagában indokolt - kezdi Gulyás Gergely. Szerinte az EU egyértelműen lemaradt ezen a területen az USA és Kína mögött, az orosz energiahordozók kitiltása tovább rombolja az Unió versenyképességét.
Úgy gondoljuk, hogy a csúcs csak közvetetten szól majd a versenyképességről, valójában Ukrajna lesz a téma
- mondja a miniszter. Hozzáteszi, hogy a magyar kormány döntése változatlan: amíg nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem tudnak támogatni. Igaz ez a huszadik szankciós csomagra és a 90 milliárd eurós támogatásra is.
Hamarosan jönnek a kormány friss bejelentései
Gulyás Gergely a kormány friss döntéseit ismertetheti csütörtök délelőtt, a Kormányinfón fontos témák kerülhetnek terítékre, mint például
- a világpiaci energiaárak emelkedése és annak hatása Magyarországra,
- a jelenleg is zajló uniós csúcs,
- a magyar-ukrán feszültségek és a Barátság kőolajvezeték sorsa.
Az eseményről a Portfolio szokás szerint élőben tudósít majd.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán
