Gulyás Gergely: a kormány nem enged az uniós csúcson

Tegnap ülésezett a kormány, a legfontosabb napirendi pont az európai helyzet értékelése volt az uniós csúcs előtt. A találkozó témája hivatalosan a versenyképesség, ez önmagában indokolt - kezdi Gulyás Gergely. Szerinte az EU egyértelműen lemaradt ezen a területen az USA és Kína mögött, az orosz energiahordozók kitiltása tovább rombolja az Unió versenyképességét.

Úgy gondoljuk, hogy a csúcs csak közvetetten szól majd a versenyképességről, valójában Ukrajna lesz a téma

- mondja a miniszter. Hozzáteszi, hogy a magyar kormány döntése változatlan: amíg nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, addig semmilyen Ukrajnának kedvező döntést nem tudnak támogatni. Igaz ez a huszadik szankciós csomagra és a 90 milliárd eurós támogatásra is.