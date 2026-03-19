Nem változott a kamatszint Japánban, de húzott egy váratlant a jegybank

A Bank of Japan (BOJ) kétnapos ülésének végén
a várakozásoknak megfelelően 0,75 százalékon tartotta az irányadó kamatot.
A döntéshozó testület 8:1 arányban szavazott: Takata Hadzsime – immár második egymást követő alkalommal – kamatemelést szorgalmazott, azzal érvelve, hogy a külső tényezők által kiváltott áremelkedés másodkörös hatásai miatt az inflációs kockázatok felfelé mutatnak.
Közleményében a BOJ az iráni háborút és a nyersolajárak alakulását is a kockázati tényezők közé sorolta, ugyanakkor az inflációs előrejelzését nem módosította.
Megerősítette azt is, hogy az árstabilitási cél tartós teljesülése esetén folytatja a kamatemelési ciklust.
Elemzők szerint ez a kitétel – amely kamatemelés elhalasztásakor jellemzően nem szerepel a közleményekben – arra utal, hogy a jegybank szigorú jelzéseket kíván küldeni, amelyek erősíthetnék a jent.
Japán a közel-keleti feszültségek egyik leginkább kitett fejlett gazdasága, olajimportjának több mint 90 százaléka a térségből érkezik. A benzinár a héten literenként 190,8 jenre ugrott, ami az 1990 óta mért legmagasabb szint. Takaicsi Szanae miniszterelnök – aki a tavalyi választáson a megélhetési válság kezelését ígérve aratott elsöprő győzelmet – visszaállította az üzemanyag-támogatásokat.
A jegybank számára további kihívást jelent, hogy az infláció immár négy éve meghaladja a 2 százalékos célt, és az inflációs várakozások is emelkednek. Ez gyökeresen más helyzet, mint a korábbi kínálati sokkok idején, amikor a rögzült deflációs szemlélet miatt az áremelkedések gyorsan lecsengtek. A 2025 utolsó negyedévében tapasztalt, a vártnál erősebb gazdasági növekedés, valamint a januárban pozitívba forduló reálbérek szintén a további kamatemelés irányába mutatnak.
A BOJ döntésének nyomán a jen minimálisan erősödött a dollárral szemben, árfolyama a 159,65-ös szint közelében mozgott (azóta 159,43-ig csökkent a jegyzés), miközben a Nikkei 225 index 3,4 százalékot esett.
A swappiaci árazások alapján mintegy 60 százalékos az esélye annak, hogy a jegybank már áprilisban kamatot emel.
A T&D Asset Management vezető stratégája, Namioka Hirosi szerint az, ahogyan a BOJ az olajárak maginflációra gyakorolt hatásáról nyilatkozott, arra utal, hogy akár a költségoldali inflációs nyomás is elegendő indok lehet a következő lépéshez.
