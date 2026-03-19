Vészhelyzeti intézkedés jöhet e a világ legnépesebb országában

A Reuters ipari forrásai szerint India az importszénnel működő erőműveinek csúcsra járatását fontolgatja a közelgő nyári időszak előtt, miután az iráni konfliktus miatt jelentősen visszaestek a gázszállítások.

India a nyári időszakban 270 gigawattos áramfogyasztási csúcsra számít - ezt Manóhar Lál Khattar szövetségi energiaügyi miniszter jelentette be egy csütörtöki szakmai rendezvényen. A kormány egy vészhelyzeti rendelkezés életbe léptetését mérlegeli, ez a lépés

az importszénnel üzemelő hőerőműveket a termelésük maximalizálására kötelezné.

India tengerparti területein közel 17 gigawattnyi, importszénre alapozott erőművi kapacitás áll rendelkezésre. Az importszénből származó áramtermelés azonban jóval drágább, mint az olcsóbb hazai fűtőanyag felhasználása. A vészhelyzeti rendelkezés értelmében egy kormányzati bizottság határozná meg a hivatalos áramátvételi árat. Ezt az összeget az importszén mindenkori költségei alapján kalkulálnák ki.

A Tata Power vállalat gudzsaráti Mundrában található, 4 gigawattos importszéntüzelésű erőműve már hat hónapja nem üzemel. Ennek oka, hogy a kormány tavaly visszavonta a drága fűtőanyag használatát kompenzáló vészhelyzeti rendelkezést. A kieső 4 gigawattnyi kapacitás és az egyre súlyosbodó gázválság azonban új helyzetet teremtett. Emiatt a kabinet most az összes szénerőmű, köztük az importszénnel működő létesítmények maximális kihasználtságát vizsgálja.

Az ázsiai ország eközben már életbe léptetett bizonyos vészhelyzeti intézkedéseket. A rendelkezésre álló földgázkészleteket átcsoportosították a háztartások és a műtrágyagyárak ellátására, így a gáztüzelésű erőművek számára kevesebb fűtőanyag maradt. Ezek a létesítmények egyébként jellemzően csak tartalék kapacitásként szolgálnak, kizárólag a kiugró árampiaci keresletingadozások idején kapcsolják be őket.

