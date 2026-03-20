A piac már elengedte a kamatcsökkentéseket
Pénteken tovább nőttek az amerikai állampapírhozamok, miután a jegybankárok keményebb hangvételű üzeneteket küldtek, miközben a Brent olaj ára továbbra is 100 dollár felett maradt hordónként. Az energiapiaci sokk miatt a befektetők jelentősen visszavágták az idei Fed-kamatcsökkentési várakozásaikat.

Az amerikai állampapírhozamok pénteken tovább emelkedtek, mivel a piacok a jegybankok szigorú hangvételű nyilatkozataira reagáltak, miközben a Brent nyersolaj ára továbbra is 100 dollár felett maradt hordónként.

A kétéves hozam négy bázisponttal 3,83 százalékra emelkedett, míg az ötéves papír hozama három bázisponttal 3,91 százalékra nőtt. A piaci szereplők ugyanis visszavettek az idei amerikai kamatcsökkentési várakozásokból az olajárak megugrása miatt. Az iráni háború kitörése előtt a swap piacokon még 61 bázispontnyi Fed-lazítást áraztak, mostanra azonban már csak 3 bázispontot.

„Az inflációs környezet egyre nagyobb problémát jelent a Fed számára, így a kamatcsökkentés belátható időn belül nem valószínű”

- írta elemzésében James Reilly, a Capital Economics vezető piaci közgazdásza.

Váratlant húzott az Apple: megőrülnek az emberek az új, olcsó készülékekért

Megjött a megdöbbentő adat: közel nettó 600 ezret keres forintban egy átlag horvát dolgozó

Egyszerű marketingüzenetek segítenek eladni a magyar bort

A Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a Bank of England ezen a héten egyaránt változatlanul hagyta a kamatokat, miközben a közel-keleti konfliktus miatt rendkívül bizonytalan gazdasági kilátásokkal szembesülnek. Ugyanakkor a döntéshozók azt üzenik a piacoknak, hogy szükség esetén készek hamar lépni az inflációs nyomás megfékezése érdekében.

Joachim Nagel, az EKB Kormányzótanácsának tagja pénteken arról beszélt, hogy az Európai Központi Banknak akár már jövő hónapban is mérlegelnie kellhet a kamatemelést, ha az iráni háború miatt tovább erősödnek az árnyomások. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója pedig csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a monetáris politikának „reagálnia kell”, ha az energiasokk tartósabban épül be az árakba.

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Ez is érdekelhet
Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken
Forró a helyzet: nagyon fájdalmas lépésre készül Ukrajna
