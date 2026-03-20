A piac már elengedte a kamatcsökkentéseket

Az amerikai állampapírhozamok pénteken tovább emelkedtek, mivel a piacok a jegybankok szigorú hangvételű nyilatkozataira reagáltak, miközben a Brent nyersolaj ára továbbra is 100 dollár felett maradt hordónként.
A kétéves hozam négy bázisponttal 3,83 százalékra emelkedett, míg az ötéves papír hozama három bázisponttal 3,91 százalékra nőtt. A piaci szereplők ugyanis visszavettek az idei amerikai kamatcsökkentési várakozásokból az olajárak megugrása miatt. Az iráni háború kitörése előtt a swap piacokon még 61 bázispontnyi Fed-lazítást áraztak, mostanra azonban már csak 3 bázispontot.
„Az inflációs környezet egyre nagyobb problémát jelent a Fed számára, így a kamatcsökkentés belátható időn belül nem valószínű”
- írta elemzésében James Reilly, a Capital Economics vezető piaci közgazdásza.
A Federal Reserve, az Európai Központi Bank és a Bank of England ezen a héten egyaránt változatlanul hagyta a kamatokat, miközben a közel-keleti konfliktus miatt rendkívül bizonytalan gazdasági kilátásokkal szembesülnek. Ugyanakkor a döntéshozók azt üzenik a piacoknak, hogy szükség esetén készek hamar lépni az inflációs nyomás megfékezése érdekében.
Joachim Nagel, az EKB Kormányzótanácsának tagja pénteken arról beszélt, hogy az Európai Központi Banknak akár már jövő hónapban is mérlegelnie kellhet a kamatemelést, ha az iráni háború miatt tovább erősödnek az árnyomások. Andrew Bailey, a Bank of England kormányzója pedig csütörtökön arra figyelmeztetett, hogy a monetáris politikának „reagálnia kell”, ha az energiasokk tartósabban épül be az árakba.
