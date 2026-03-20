Reagált a minisztérium Vitézy Dávid állításaira: tagadják a HÉV-fejlesztés leállítását

Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) határozottan cáfolta Vitézy Dávid állításait, miszerint leállítanák a H6-os és H7-es HÉV-ek felújítására és meghosszabbítására kiírt tervpályázatot. Közleményükben azt írják, a HÉV-vonalak fejlesztése nem állt le, és a tervek sem vesznek el - közölte a tárca.

Az 54 új HÉV-szerelvény beszerzésére kiírt feltételes közbeszerzés nemrég érvényes ajánlat hiányában eredménytelenül zárult, a minisztérium azonban továbbra is kiemelt közlekedéspolitikai célként kezeli a járműcserét. A tendert ezért változatlan műszaki tartalommal, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárásként ismét elindítják - közölte a Lázár János miniszter vezette ÉKM.

Az új vonatok elsősorban a szentendrei (H5-ös) vonalon állnak majd forgalomba, ennek megfelelően a pálya infrastrukturális fejlesztését is a járműbeszerzéshez igazítva írják ki.

A tárca tájékoztatása alapján téves a járműtendert a ráckevei (H6-os) és a csepeli (H7-es) vonalak felújításával összemosni, és Vitézy Dávid állításával szemben a déli vonalak már rendelkeznek a szükséges vasúthatósági engedélyekkel.

A teljes körű építési engedélyek megszerzése szerintük jelenleg azért ütközik akadályba, mert az érintett fővárosi kerületek – Ferencváros, Pesterzsébet, Soroksár és Csepel – többsége nem értett egyet a korábbi tervezési szerződés műszaki tartalmával, és nem módosították a Kerületi Építési Szabályzatokat.

Az Építési és Közlekedési Minisztérium szerint emellett sem az érintett kerületek, sem a Fővárosi Önkormányzat nem adta meg a kötelező tulajdonosi és kezelői hozzájárulásokat, ahogy a hozzájuk tartozó üzemeltető cégek sem, például a BKK és a Budapest Közút is.

A fentiek eredményeként a Nemzeti Közlekedési Központ által Vitézy Dávid vezetése alatt készített tervezési szerződés megvalósulása ellehetetlenült

- áll az ÉKM közleményében. A Lázár János vezette tárca leszögezte:

továbbra is elkötelezett a HÉV fejlesztések mellett.

Mint írják, a kivitelezési projekt a jövőben közbeszerzési eljárás keretében elindítható, tervezés és kivitelezés egyben is kiírható, amely akár gyorsíthatja a projekt megvalósítását. Ebben az esetben a már elkészült tervek és a rendelkezésre álló engedélyek módosított formában hasznosíthatók.

