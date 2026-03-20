  • Megjelenítés
FONTOS Orbán Viktor: tartós energiaválságra kell felkészülni, már pénteken összeül a gazdasági főtanács
Fontos hidakat és utakat zárnak le Budapesten: mutatjuk, hol lesz közlekedési korlátozás
Gazdaság

Fontos hidakat és utakat zárnak le Budapesten: mutatjuk, hol lesz közlekedési korlátozás

MTI
Hétvégén rendezik meg a 41. Telekom Vivicittá Városvédő Futást több fontos fővárosi közlekedési útvonalon, többek között az Árpád hídon, a Margit hídon, a Szabadság hídon, valamint a budai és a pesti rakpartokon, továbbá a Margitszigeten. Az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítani - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A közlemény szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak.

Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

vasárnap jelentős közúti korlátozásokra kell készülni

  • az Árpád hídon,
  • a Margit hídon,
  • a Margitszigeten,
  • a Népfürdő utcában,
  • a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között,
  • az Árpád fejedelem útján,
  • a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info - Közút oldalon is olvashatók.

Még több Gazdaság

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni - javasolja a BKK.

Címlapkép forrása: MTI

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Zsidayval a balettben ugrálunk

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást!

Konferencia ajánló

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

2026. március 22.

Járműipar 2026

2026. március 26.

Women's Money & Mindset Day 2026

2026. április 23.

Hitelezés 2026

2026. május 5.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility