Fontos hidakat és utakat zárnak le Budapesten: mutatjuk, hol lesz közlekedési korlátozás

Hétvégén rendezik meg a 41. Telekom Vivicittá Városvédő Futást több fontos fővárosi közlekedési útvonalon, többek között az Árpád hídon, a Margit hídon, a Szabadság hídon, valamint a budai és a pesti rakpartokon, továbbá a Margitszigeten. Az érintett útszakaszokon forgalomkorlátozásokra kell számítani - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken.

A közlemény szerint pénteken a verseny előkészületei miatt a Margitszigeten lesz forgalomkorlátozás, a 26-os autóbuszok 8 és 11 óra között rövidített útvonalon, a Göncz Árpád városközpont és a Zenélőkút között járnak.

Szombaton napközben a Margitszigeten lezárják a Központi utat, valamint 15.30-tól az Árpád hídon és a Népfürdő utcában is forgalomkorlátozásra kell számítani.

vasárnap jelentős közúti korlátozásokra kell készülni

az Árpád hídon,

a Margit hídon,

a Margitszigeten,

a Népfürdő utcában,

a pesti alsó rakparton az Árpád híd és a Szabadság híd között,

az Árpád fejedelem útján,

a budai alsó és felső rakpartokon a Árpád híd és a Rákóczi híd között.

A valós idejű közlekedési változások folyamatosan frissülnek a közösségi közlekedéssel kapcsolatosan a BKK Info oldalon, a közúti információk pedig a BKK Info - Közút oldalon is olvashatók.

Az utazás megtervezéséhez érdemes a BudapestGO alkalmazást használni - javasolja a BKK.

