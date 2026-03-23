Meglépték: jön a brutális drágulás a benzinkutakon Magyarország szomszédjában

Éjféltől jelentősenmegemelkednek a szabályozott üzemanyagárak a szlovéniai, autópályákon és gyorsforgalmi utakon kívül működő benzinkutakon.
- A 95-ös oktánszámú benzin literenkénti ára 11,5 centtel, azaz a jelenlegi árfolyamon számítva 45 forinttal 1,58 euróra (mintegy 616 forintra) emelkedik,
- a dízel ára 16,8 centtel, azaz 65 forinttal 1,70 euróra (mintegy 663 forintra) nő,
- a fűtőolaj literenkénti ára pedig 18,3 centtel, azaz 71 forinttal 1,34 euróra (mintegy 523 forintra) nő.
A minisztérium számításai szerint az adócsökkentés nélkül a 95-ös benzin ára mintegy 1,75 euró, a dízelé 1,92 euró, a fűtőolajé pedig 1,59 euró lenne literenként.
A kormány az üzemanyagpiaci helyzet kezelésére több intézkedést is hozott: vasárnaptól korlátozta a benzinkutakon tankolható üzemanyag mennyiségét, múlt pénteken pedig piacosította az árakat az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon.
A döntés szerint egy magánszemély naponta legfeljebb 50 liter, jogi személy pedig legfeljebb 200 liter üzemanyagot vásárolhat egy töltőállomáson. Robert Golob miniszterelnök szerint az ország üzemanyagkészlete elegendő, az intézkedés célja részben a külföldi vásárlók által generált kereslet visszafogása.
Az autópályákon kívüli üzemanyagárakat továbbra is a világpiaci árak és a dollár-euró árfolyam alakulása alapján, 14 napos átlagárak szerint határozzák meg - közölte a minisztérium.
