Vége az olcsó tankolásnak: meglépte a szomszédos ország
MTI
A szlovén kormány péntektől megszünteti az üzemanyagárak hatósági szabályozását az autópályák és gyorsforgalmi utak menti töltőállomásokon, miközben más területeken fenntartja az árplafont - közölte a kabinet.

A csütörtöki döntés célja a tranzitforgalom által hajtott kereslet mérséklése és az ellátási nyomás csökkentése, valamint annak biztosítása, hogy az üzemanyag-elosztók előnyben részesíthessék az autópályán kívüli, köztük a távolabbi térségekben működő kutakat.

A kormány adatai szerint az autópályák menti töltőállomások forgalma jelentősen nőtt, elsősorban a tranzitforgalom és a szomszédos országoknál

alacsonyabb szlovéniai üzemanyagárak miatt.

A kormány várakozásai szerint a szabad árképzés - amely várhatóan áremelkedést eredményez - visszafogja a kereslet egy részét, és csökkenti a legterheltebb ellátási útvonalakra nehezedő nyomást.

A lépés egy sor intézkedés része, amelyekkel a kormány az emelkedő olajárak hatásait igyekszik mérsékelni. A kabinet két hete csökkentette a jövedéki adót, és további csökkentést tervez a jövő héten, ugyanakkor a dízel ára várhatóan literenként mintegy 12 centtel emelkedik.

Az alacsony, szabályozott árak miatt megnövekedett külföldi kereslet ellátási zavarokat okozott, egyes határ menti kutaknál üzemanyaghiány lépett fel, ezért több piaci szereplő mennyiségi korlátozásokat vezetett be.

A szlovén autós szövetség adatai szerint jelenleg a 95-ös benzin literenként 1,466 euróba (mintegy 554 forint), a dízel 1,528 euróba (mintegy 578 forint) kerül.

