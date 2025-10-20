  • Megjelenítés
Itt van a nagy fordulat: Trump megváltoztatta álláspontját Ukrajna győzelmi esélyeiről
Itt van a nagy fordulat: Trump megváltoztatta álláspontját Ukrajna győzelmi esélyeiről

Donald Trump szerint az orosz-ukrán háború lezárása nehézségekbe ütközik a két vezető közötti gyűlölet miatt, miközben álláspontja Ukrajna győzelmi esélyeiről és a konfliktus megoldásáról folyamatosan változik - tudósított a Sky News.

Donald Trump a sajtónak nyilatkozva kijelentette, hogy az orosz-ukrán háború az utolsó konfliktus, amit még rendezni szeretne. „Oroszországról és Ukrajnáról van szó, és szerintem el fogunk jutni oda, de a helyzet csúnyává vált, mert két olyan vezetővel van dolgunk, akik valóban gyűlölik egymást” – fogalmazott Trump. Arra a kérdésre, hogy Ukrajna megnyerheti-e a háborút, Trump így válaszolt:

Nem hiszem, hogy meg fogják nyerni, de még mindig megnyerhetik. Soha nem mondtam, hogy győzni fognak, csak azt, hogy képesek lehetnek rá. Bármi megtörténhet. A háború nagyon furcsa dolog, sok rossz történik.

Az amerikai elnök néhány héttel ezelőtt változtatott álláspontján, amikor egy New York-i ENSZ-találkozón azt sugallta, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét – olyan álláspont, amit korábban soha nem képviselt. Volodimir Zelenszkij akkor a Sky Newsnak nyilatkozva „nagy fordulatnak” nevezte Trump kijelentéseit.

Trump az Oroszországgal kapcsolatos retorikáját azt követően keményítette fel, hogy az alaszkai Vlagyimir Putyinnal folytatott csúcstalálkozója nem hozott áttörést a béketárgyalásokban. Azonban a múlt héten Trump és Putyin telefonon beszéltek először a találkozó óta, ami után az amerikai elnök enyhített az Ukrajnának szánt Tomahawk rakéták átadásáról szóló nyilatkozatain. Sajtóértesülések szerint Trump a múlt pénteken a Fehér Házban zárt ajtók mögött kiabált Zelenszkijjel, miközben azt javasolta Ukrajnának, hogy a háború befejezése érdekében fogadja el Putyin területi követeléseit.

Címlapkép forrása: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

