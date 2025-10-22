  • Megjelenítés
FONTOS Miközben Franciaország lázad, Olaszország csendben megoldja a nyugdíjkorhatár-kérdést
Megszólalt Zelenszkij Trump tervéről: „jó kompromisszum”
Megszólalt Zelenszkij Trump tervéről: „jó kompromisszum”

Jó kompromisszumnak tartja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök amerikai kollégája, Donald Trump javaslatát a frontvonalak befagyasztásáról – írja a Reuters.

Az ukrán elnök szerdán Svédországban és Norvégiában tesz látogatást.

Ez jó kompromisszum

– mondta Zelenszkij, hozzátette ugyanakkor, hogy szerinte

kétséges, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök támogatná-e ezt az elképzelést.

Az ukrán államfő egyébként más európai vezetőkkel közösen aláírta azt a keddi nyilatkozatot is, amelyben támogatásukról fejezték ki Trump tervét a frontvonalak befagyasztásáról.

Határozottan támogatjuk Trump elnök álláspontját, miszerint a harcokat azonnal le kell állítani, és a jelenlegi kontaktvonalnak kell a tárgyalások kiindulópontjának lennie

– áll a nyilatkozatban, amelyet többek között Ursula von der Leyen EB-elnök, Keir Starmer brit és Georgia Meloni olasz miniszterelnök, Emmanuel Macron francia elnök és Friedrich Merz német kancellár is aláírt.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

