Trumpék nem nyugszanak: olyan szankciók jönnek Oroszország ellen, amilyenek még nem voltak

További, Oroszországot célzó amerikai szankciókat jelentenek be szerdán vagy csütörtökön - közölte szerdán Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter a Reuters szerint.

"Vagy a ma délutáni zárás után, vagy holnap reggel az első dolgunk lesz bejelenteni az Oroszország elleni szankciók jelentős szigorítását" - mondta Bessent újságíróknak a Fehér Házban.

A pénzügyminiszter nem részletezte, hogy mit fognak magukban foglalni az új intézkedések.

A friss bejelentés annak fényében is kifejezetten érdekes, hogy korábban tervben volt egy csúcstalálkozó Budapesten Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között. Ám kedd este a Fehér Ház bejelentette, hogy a csúcstalálkozót elhalasztják.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter Washingtonból bejelentkezve szerda este is határozottan kijelentette: lesz békecsúcs.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/AP/Alex Brandon