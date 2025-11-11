  • Megjelenítés
Súlyos felvétel: épphogy elkészült, máris összeomlott a grandiózus Hongki híd
Részlegesen összeomlott egy nemrég átadott híd Kína délnyugati részén - számolt be a Reuters.

A Szecsuán tartományban található Hongki híd egy szakasza kedden omlott össze a Tibetet Kína belső területeivel összekötő országos főútvonal mentén.

A helyi hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt.

A maerkangi városi rendőrség már hétfő délután lezárta a 758 méter hosszú hidat a forgalom elől, miután repedések jelentek meg a környező lejtőkön és utakon, valamint elmozdulásokat észleltek egy közeli hegy domborzatában.

Kedden délután egy kisebb fölcsuszamlás történt, a híd egy szakasza teljesen leomlott.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

