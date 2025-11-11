Súlyos felvétel: épphogy elkészült, máris összeomlott a grandiózus Hongki híd

A Szecsuán tartományban található Hongki híd egy szakasza kedden omlott össze a Tibetet Kína belső területeivel összekötő országos főútvonal mentén.
A helyi hatóságok közlése szerint személyi sérülés nem történt.
Spectacular footage shows a bridge collapse in ChinaIn Sichuan Province, China, the recently opened Hongqi automobile bridge partially collapsed, Reuters reports.The incident occurred along a national highway connecting central China with Tibet. No casualties have been… pic.twitter.com/bY1JtKNvH6 https://t.co/bY1JtKNvH6— NEXTA (@nexta_tv) November 11, 2025
A maerkangi városi rendőrség már hétfő délután lezárta a 758 méter hosszú hidat a forgalom elől, miután repedések jelentek meg a környező lejtőkön és utakon, valamint elmozdulásokat észleltek egy közeli hegy domborzatában.
Kedden délután egy kisebb fölcsuszamlás történt, a híd egy szakasza teljesen leomlott.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
