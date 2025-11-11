Ítéletet mondott a Kúria az Airbnb-rendeletről - Úgy néz ki, pont került az ügy végére

Soproni Tamás polgármester Facebook-oldalán számolt be a hírről:

a Kúria ma hivatalosan is megállapította, hogy Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes.

A bíróság megállapította, hogy a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a kerület rendelete így 2026. január 1-jén hatályba léphet.

A Kúria úgy döntött, hogy a rendelkezés nem alkotmányellenes, a lakók nyugalmának védelme érdekében a beavatkozás arányos, nem csorbítja a vállalkozás szabadságát olyan mértékben, hogy az ütközzön az alkotmánnyal.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ