  • Megjelenítés
Ítéletet mondott a Kúria az Airbnb-rendeletről - Úgy néz ki, pont került az ügy végére
Ingatlan

Ítéletet mondott a Kúria az Airbnb-rendeletről - Úgy néz ki, pont került az ügy végére

Portfolio
Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes, az intézkedés nem csorbítja a vállalkozás szabadságát – ezt a döntést hozta meg a Kúria a budapesti kerület intézkedéséről.

Soproni Tamás polgármester Facebook-oldalán számolt be a hírről:

a Kúria ma hivatalosan is megállapította, hogy Terézváros Airbnb-rendelete nem törvényellenes.

A bíróság megállapította, hogy a rövid távú lakáskiadás tilalma jogszerű, a kerület rendelete így 2026. január 1-jén hatályba léphet.

A Kúria úgy döntött, hogy a rendelkezés nem alkotmányellenes, a lakók nyugalmának védelme érdekében a beavatkozás arányos, nem csorbítja a vállalkozás szabadságát olyan mértékben, hogy az ütközzön az alkotmánnyal.

Még több Ingatlan

Meglepő, de az IT-szakember lesz az építőipar kulcsfigurája

Panyi Miklós: már 11 ezer lakás építésének az engedélyezése indult meg gyorsított eljárásban

Hét újabb ingatlanberuházást nyilvánít kiemeltté a kormány az Otthon Start miatt

Kapcsolódó cikkünk

Az EU szállítaná az Otthon Start alternatíváját

Mit hozhat a terézvárosi Airbnb-tiltás a helyi vendéglátóhelyeknek?

Terézvárosi Airbnb-tiltás: a főispán után a szállásadók is nekimentek a polgármesternek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes

A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a

Holdblog

Kína markában a kritikus nyersanyagok

Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Ez is érdekelhet
Mibe érdemes befektetni 2026-ban a profik szerint?
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden
A Balaton déli partján kezd 99 lakásos ingatlanfejlesztésbe a Cordia
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility