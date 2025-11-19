  • Megjelenítés
Megdöbbentő katonai sikerrel dicsekszenek az oroszok: azt mondják, amerikai katonákat ölhettek meg

Hatalmas sikerként ünneplik az orosz katonák és katonai bloggerek azt az állítólagos csapást, mely során megsemmisítettek egy nagy hatótávolságú ukrán ATACMS-indítót Harkivben – most már arról cikkez az orosz média, hogy a csapásban lehet, hogy amerikai katonákat is megöltek.

Miközben a bizonyítékok erősen arra mutatnak, hogy valószínűleg nem igaz, hogy felrobbantottak egy (vagy két) ATACMS-rakétaindítót Harkiv megyében az orosz csapásmérő erők, az orosz médiában továbbra is vezető anyagként pörgetik az állítólagos harctéri eredményt.

Vaszilij Gyandikin orosz százados azt mondta az MK.ru-nak:

„nem zárná ki”, hogy részt vehettek az ATACMS-rendszerek üzemeltetésében amerikai katonák is.

Úgy gondolja, az ATACMS-rakéták indításához amerikai szakértők kellenek, ezért elképzelhető, hogy ők is jelen voltak a rakétarendszer térségében, amikor az orosz Iszkander-rakéták becsapódtak.

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint két ATACMS-rakétaindítót robbantottak fel Harkivben, mellyel Voronyezst támadták az ukrán erők. A csapásban állítólag 10 ukrán (vagy amerikai – ha hihetünk a fenti helyzetértékelésnek) katona is meghalt. A támadásról bizonyítékként egy tavaly készült felvételt keringetnek orosz oldalak.

Gyandikin egyébként arról is beszélt, hogy szerinte az „ukrán erők elkeseredettségét” jelzi, hogy ATACMS-rendszert használtak Oroszország ellen, mivel a Biden-éra óta nem történt ilyen. Úgy gondolja, ezzel az ukránok "terrorizmushoz folyamodtak."

Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images

