Elbüszkélkedtek az oroszok: kilőtték Ukrajna legjobb fegyverét - Súlyos baki lett a vége

Ha kizárólag az orosz védelmi minisztérium közleményeit vesszük alapul, mostanra valószínűleg több M142 HIMARS rakéta-sorozatvető semmisült meg Ukrajnában, mint ahányat valaha gyártottak. Most újabb videóval büszkélkedett el az orosz védelmi minisztérium: kilőtték azokat a fegyvereket, amelyek a héten Voronyezst támadták. Aztán kiderült, hogy mégsem.

Maga a felvétel kifejezetten csalóka: a videó első felén jól látszik, amint három jármű, amiből kettő valóban lehet akár egy M142-es is, végigrobog Harkiv megye erdős területein. Ezzel a videóval nagy baj nincs, geolokáció alapján OSINT-elemzők már valószínűsítették, hogy hol készültek a képsorok.

A probléma a videó második felével van: itt látszik az, ahogyan egy Iszkander félballisztikus rakéta bevágódik egy fasorba, ahová egy másik jármű korábban elrejtőzött. A rakéta becsapódása után a másodlagos robbanás is látszódik, tehát az szintén biztos, hogy valamilyen lőszert szállító jármű kapott találatot.

Yesterday, a Russian Iskander-M ballistic missile struck a Ukrainian HIMARS position, destroying two GMLRS launchers near the village of Volos'ka Balakliya, Kharkiv Oblast.These launchers were used to launch four ATACMS ballistic missiles at Voronezh yesterday, all of which… pic.twitter.com/SLT9Dp7NE3 https://t.co/SLT9Dp7NE3 — AMK Mapping (@AMK_Mapping_) November 19, 2025

A gond az, hogy bár a találat valós, a videó újrafelhasznált.

Egy egy évvel korábbi akció látható rajta, ahol az oroszok nem egy HIMARS-t, hanem annak nagytestvérét, egy M240 MARS rakéta-sorozatvetőt lőnek ki (ráadásul nem Harkivban, hanem Szumiban). Az orosz milbloggerek ezt a videót kezdték el ma úgy reklámozni, mintha nem is egy, hanem egyből kettő, közepes hatótávolságú ATACMS-rakéta indítására alkalmas járművet lőttek volna ki.

