Elbüszkélkedtek az oroszok: kilőtték Ukrajna legjobb fegyverét - Súlyos baki lett a vége
Elbüszkélkedtek az oroszok: kilőtték Ukrajna legjobb fegyverét - Súlyos baki lett a vége

Ha kizárólag az orosz védelmi minisztérium közleményeit vesszük alapul, mostanra valószínűleg több M142 HIMARS rakéta-sorozatvető semmisült meg Ukrajnában, mint ahányat valaha gyártottak. Most újabb videóval büszkélkedett el az orosz védelmi minisztérium: kilőtték azokat a fegyvereket, amelyek a héten Voronyezst támadták. Aztán kiderült, hogy mégsem.

Maga a felvétel kifejezetten csalóka: a videó első felén jól látszik, amint három jármű, amiből kettő valóban lehet akár egy M142-es is, végigrobog Harkiv megye erdős területein. Ezzel a videóval nagy baj nincs, geolokáció alapján OSINT-elemzők már valószínűsítették, hogy hol készültek a képsorok.

A probléma a videó második felével van: itt látszik az, ahogyan egy Iszkander félballisztikus rakéta bevágódik egy fasorba, ahová egy másik jármű korábban elrejtőzött. A rakéta becsapódása után a másodlagos robbanás is látszódik, tehát az szintén biztos, hogy valamilyen lőszert szállító jármű kapott találatot.

A gond az, hogy bár a találat valós, a videó újrafelhasznált.

Egy egy évvel korábbi akció látható rajta, ahol az oroszok nem egy HIMARS-t, hanem annak nagytestvérét, egy M240 MARS rakéta-sorozatvetőt lőnek ki (ráadásul nem Harkivban, hanem Szumiban). Az orosz milbloggerek ezt a videót kezdték el ma úgy reklámozni, mintha nem is egy, hanem egyből kettő, közepes hatótávolságú ATACMS-rakéta indítására alkalmas járművet lőttek volna ki.

