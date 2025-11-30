  • Megjelenítés
Egyre több halálos áldozatot szed a súlyos természeti katasztrófa
Globál

Egyre több halálos áldozatot szed a súlyos természeti katasztrófa

MTI
Tovább emelkedett a Ditwah ciklon keltette heves esők és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma Srí Lankán, ahol már legalább 159 halottat és 203 eltűntet tartanak nyilván a hatóságok - jelentette be vasárnap a szigetország katasztrófavédelmi ügynöksége (DMC) legújabb jelentésében.

A Ditwah ciklon okozta heves esők és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma tovább nőtt Srí Lankán:

a hatóságok már legalább 159 halottról és 203 eltűnt személyről számolnak be.

A hatóság egy nappal korábban még 123 halottról és 130 eltűnt emberről számolt be.

A katasztrófavédelmi központ vasárnap azt írta, ugyan a ciklon elvonult Indiá irányába, a srí lankai főváros, Colombo súlyos áradásokkal küzd. "Bár a ciklon elvonult, jelenleg erős esőzések árasztják el a Kelani folyó partján lévő, alacsonyan fekvő területeket".

Még több Globál

Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap

Titokban példátlan együttműködés indult Oroszország és Kína között

A legendás német Párducnál is jobb tank lett volna a honvédség csúcsfegyvere – Súlyos bukás lett a projekt vége

Anura Kumara Disszanajake államfő szombaton rendkívüli állapotot hirdetett. A hadsereget is bevetették a mentési műveletek támogatására.

Srí Lanka nemzetközi segítséget kért a mintegy 833 ezer árvízkárosult támogatására, akikhez még 122 ezer, ideiglenes menedékhelyeken elszállásolt személy is csatlakozik. Több mint 20 ezer lakóépület dőlt romba. A hatóságok szerint a lakosság mintegy harmada még mindig

áram és folyóvíz nélkül van.

Ez a legsúlyosabb természeti katasztrófa az országban 2017 óta,

amikor árvizek és földcsuszamlások több mint 200 ember életét követelték.

Kapcsolódó cikkünk

Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Rendkívül súlyos vádak az amerikai hadsereg ellen: illegális kivégzéssel vádolják Trumpékat
Legyőzték a legendás Gripen vadászgépet: egyértelmű fölényt szerzett a rivális repülő
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility