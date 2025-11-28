Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás

Tovább emelkedett az indonéziai Szumátra szigetét sújtó áradások és földcsuszamlások halálos áldozatainak száma - jelentették pénteken a mentés vezetői. Az indonéziai nyugati szigetcsoportot, valamint az ország szomszédait, Malajziát és Thaiföldet heves esőzések sújtották, amelyek az elmúlt napokban több tucat halálos áldozatot követeltek a régióban.

Az indonéziai katasztrófavédelmi hivatal (BNPB) pénteken közölt friss adatai szerint

már több mint 80 ember vesztette életét, és sokan eltűntek.

A helyi hatóságok 55 halálos áldozatot és 41 eltűntet jelentettek a legsúlyosabban érintett Észak-Szumátrából. Nyugat-Szumátrában pedig 21 ember halálát és 33 eltűnését erősítették meg, miután villámárvíz söpört végig a régión.

Ferry Walintukan, az észak-szumátrai rendőrség szóvivője pénteken az evakuálást és a segítségnyújtást nevezte elsődleges feladatnak, és hozzátette, hogy bíznak az időjárás javulásában, hogy helikoptert is be tudjanak vetni a helyszínen, az érintett területtel ugyanis számos közúti összeköttetés megszakadt.

A hatóságok közlése szerint a prioritások közé tartozik a földcsuszamlások által elzárt utak megtisztítása, a hidak javítása, az élelmiszer és orvosi ellátmány légi úton történő szállítása, valamint az áramellátás és a mobiltelefon-hálózatok helyreállítása az elzárt körzetekben.

Video shows the moment a landslide hit Indonesia’s Sumatra Island where heavy rain and flash flooding have killed at least 10 people and left dozens missing. pic.twitter.com/y8dLWLCJkE https://t.co/y8dLWLCJkE — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 26, 2025

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint az időjárás megváltoztatására, a heves esőzés mérséklésére két repülőt is bevetettek.

Több napja heves esőzések sújtják Nyugat- és Észak-Szumátrát, valamint Aceh tartományt.

Az esőzések árvizeket, földcsuszamlásokat és jelentős károkat okoztak. Aceh tartományban mintegy 1500 embert evakuáltak a helyi katasztrófavédelmi ügynökség közlése szerint. A tartomány egyes részein áram sincs.

Terrifying scenes are emerging as destructive flooding hits Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, West Sumatra, Indonesia today.The death toll in Sumatra has reached 61. pic.twitter.com/3A2Bkaih6K https://t.co/3A2Bkaih6K — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 27, 2025

A meteorológiai szolgálat tájékoztatása szerint a szerdán kialakult Senyar nevű ciklon az elkövetkező napokban újabb szélsőséges időjárási körülményeket okozhat a régió egyes részein, különösen Acehben és Észak-Szumátrában.

Thaiföldön is kritikus állapotok uralkodnak

A Thaiföld déli részét sújtó árvizeknek már legkevesebb 145 halálos áldozata van - jelentették be a helyi hatóságok pénteken, miközben a vízszint apadásával kezd láthatóvá válni, milyen óriási pusztítást végzett a természeti katasztrófa a lakott területeken.

Severe flooding hits ten southern provinces of Thailand, affecting over 2 million people, the worst in 25 yearsThe Department of Disaster Prevention and Mitigation reported that ten provinces have been impacted, with Hat Yai in Songkhla province hardest hit, according to The… pic.twitter.com/0cWeZp0ZFe https://t.co/0cWeZp0ZFe — Visegrád 24 (@visegrad24) November 25, 2025

Az ország 12 déli tartományában mintegy 3,6 millió embert érintettek a heves esőzések okozta árvizek.

A legsúlyosabb helyzet Szongkhla tartományban alakult ki, ahonnan legkevesebb 110 halálos áldozatról érkezett hír. A vízszint apadásával a mentőalakulatok könnyebben hozzáfértek a katasztrófa sújtotta lakott területekhez, és több holttestet megtaláltak, elsősorban a déli országrész legnagyobb városában, Hatjajban.

Az árvíz súlyos károkat okozott, az alacsonyabb épületek és a járművek több helyen teljesen víz alá kerültek, több ezren maradtak fedél nélkül, és számos út járhatatlanná vált. Számos villanyoszlop kidőlt, az utcákat törmelék borítja. Elhagyott autók tömegeit borították fel és tolták egymás tetejére a nagy erejű áramlatok.

A hatóságokat számos bírálat érte a válsághelyzet nem megfelelő kezelése miatt.

Heavy rains have unleashed devastating floods and landslides across South Asia. Sri Lanka, Thailand, Indonesia and Malaysia have all been hit, with rising death tolls and mass evacuations. pic.twitter.com/M8OUjfbRWx https://t.co/M8OUjfbRWx — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 28, 2025

Helyiek szerint nem kaptak egyértelmű figyelmeztetést a hatóságoktól a fenyegető áradásról, miközben a folyók vízszintje folyamatosan emelkedett. A beszámolók szerint az árvíz előtt nem történtek evakuálások.

Narongporn Na Phatthalung, a 243 ezer fős Hatjaj város polgármestere bocsánatot kért, és elismerte egy televíziós nyilatkozatában, hogy hibát követett el azzal, hogy eleinte rosszul mérte fel az árvízhelyzet súlyosságát.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Binsar Bakkara